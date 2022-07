Dal Rio Vallone alle fiamme dell'Isola d'Elba. La bella testimonianza di Luigi Brambilla e Livio Lovino, volontari mezzaghesi della Protezione civile.

Due "angeli" della Protezione civile Rio Vallone tra le fiamme dell’Elba. Straordinaria testimonianza quella di Luigi Brambilla e Livio Lovino, due mezzaghesi che da parecchi anni prestano la loro attività di volontariato in Protezione civile. Dall'11 al 19 luglio i due volontari, con alle spalle la specializzazione antincendio boschiva, si sono recati all'isola d'Elba in supporto alle attività di sorveglianza, estinzione e bonifica antincendio portata avanti dai colleghi de "La Racchetta" dell’Elba.

"Fortunatamente noi siamo in pensione e abbiamo dato la disponibilità per collaborare e metterci a disposizione di questa associazione che opera per prevenire gli incendi - hanno raccontato Brambilla e Lovino - All’Elba, purtroppo, l’allerta per gli incendi è sempre molto elevata. Si tratta di un’isola che nel periodo invernale conta 29mila abitanti mentre in estate arriva ad ospitare oltre 300mila persone. Questo tipo di attività è indispensabile soprattutto per evitare l’evacuazione della popolazione".