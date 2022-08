Dal rischio chiusura alla rinascina: "Oggi il nido è al completo"

L’asilo nido «Carla Manganini» di Vergo Zoccorino (Besana in Brianza) non solo è al completo ma vanta anche una lista di attesa di aspiranti piccoli alunni. Lo ha annunciato il sindaco Emanuele Pozzoli giovedì sera in Aula. Una notizia non scontata davanti all’ormai noto calo delle nascite registrato in città così come lungo tutto lo Stivale.

La spinta dei "Nidi gratis"

«Ventiquattro dei trentasei utilizzatori del servizio sono percettori della misura “Nidi gratis”: il primo atto della nostra Amministrazione ha portato oggi a questo straordinario risultato», ha sottolineato il primo cittadino. Soddisfatto anche i suo predecessore Sergio Cazzaniga che dai banchi dell’opposizione ha rivendicato il ruolo svolto dalla sua Amministrazione per il mantenimento della struttura «nonostante l’opposto programma del centrodestra che avrebbe voluto chiuderla».

Gestore confermato

Il nido di via Brioschi sarà gestito fino al 2021 dalla cooperativa Cometa di Casatenovo, nuovamente vincitrice del bando aperto dal Comune a giugno. Due le offerte giunte in Municipio, quella della coop al timone del «Carla Manganini» dal 2014 ha battuto la concorrente, messa sul tavolo dalla cooperativa «Raggio di Sole» di Casoria (Napoli). Bando, ricordiamo, che ha visto un carico economico maggiore per l’aggiudicatario, motivato dall’impennata dei costi di luce e gas: il rimborso parziale delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gestione calore e utenze telefoniche), definito in 12 mila euro annui.