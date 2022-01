Gli orari

La società sta provvedendo a potenziare il sistema operativo per la gestione delle pratiche commerciali.

Dall'11 al 15 gennaio riapre il Gelsia Point di Seregno

Proprio per questo motivo e per limitare al massimo eventuali disagi per l'utenza Gelsia ha deciso di riaprire il Point di Seregno. La riapertura è prevista da domani, 11 gennaio, fino al 15.

Di seguito gli orari di apertura al pubblico che verranno osservati:

Lunedì: 8.30 – 12.30 / 14.30 – 17.00

Martedì: 8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30

Mercoledì: 8.30 – 12.30 / 14.30 – 17.00

Giovedì: 8.30 – 12.30 / 14.30 – 17.00

Venerdì: 8.30 – 12.30

Sabato: 8.30 – 11.30

All'interno dell'ufficio sarà riattivato il servizio “Salta la coda” per consentire ai clienti di prenotare il proprio

ticket per l’accesso ai Gelsia Point direttamente online dalla home page del sito gelsia.it, accedendo alla sezione Salta la coda. Visto il protrarsi della situazione sanitaria emergenziale, la società consiglia di effettuare sempre la prenotazione del proprio turno.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni è disponibile anche il numero verde 800.478.538, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00.