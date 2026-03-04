Dalla Brianza al Senato: l’arte della pizza tra tutela legislativa e vetrina sul territorio

“Un importante passo avanti per il riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo che oggi vanta fior di artigiani del gusto: la professionalità va tutelata per un obiettivo comune, la tutela del Made in Italy”. Corrado Scaglione, titolare di Enosteria Lipen a Triuggio, tra i relatori d’eccezione in Senato a Roma per discutere il riconoscimento giuridico della professione del pizzaiolo.

L’arte della pizza

Il mondo della pizza vivrà una settimana determinante che vedrà uniti l’impegno istituzionale e la pratica d’eccellenza sul campo. Martedì 3 marzo, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si è tenuto il convegno “La figura professionale del pizzaiolo tra tradizione, tecnica, talento, ricerca”. L’incontro, organizzato dalla Senatrice Gisella Naturale, mirava a valorizzare una professione che, pur muovendo un indotto di 15 miliardi di euro annui e impiegando oltre 100.000 professionisti, attende ancora un riconoscimento giuridico chiaro.

Corrado Scaglione: dal Senato al debutto del Tour di “Pizza Evolution”

Tra i relatori d’eccezione a Roma Corrado Scaglione, titolare di Enosteria Lipen a Triuggio, ambasciatore del gusto e figura di riferimento della pizza di qualità. Il suo impegno non si è esaurito nelle aule parlamentari: meno di 24 ore dopo l’incontro in Senato, oggi (mercoledì 4 marzo) alle 20, Scaglione si unirà ai colleghi che nel settembre scorso hanno lanciato il primo festival della pizza di Brianza, Marco Locatelli di Rise Live Bistrot di Vimercate, Fabrizio Arosio di Bolle di Seregno e Monza, Cristian Marasco di La Grotta azzurra di Merate, per inaugurare il tour di “Pizza Evolution” presso Rise Live Bistrot.

Un percorso itinerante

La serata, intitolata “Pizza del Norcino” darà ufficialmente il via al percorso itinerante che toccherà i quattro locali d’eccellenza della Brianza, esplorando l’evoluzione e le differenziazioni degli impasti attraverso i quattro stili che contraddistinguono i quattro locali: il padellino, la teglia, la napoletana e la fritta.

La forza del gruppo: Interazione e Conoscenza

Il format Pizza Evolution dimostra come la coesione tra colleghi non sia solo una strategia di networking, ma un potente veicolo di conoscenza per il cliente finale. L’interazione tra i quattro maestri pizzaioli del tour permetterà di:

• Condividere competenze tecniche: trasformando il sapere individuale in un patrimonio collettivo che innalza lo standard del territorio.

• Educare il consumatore: offrendo una visione d’insieme sulle diverse declinazioni della pizza, aiutando il cliente a distinguere qualità, processi di lievitazione e ricerca delle materie prime.

• Creare un sistema territoriale: in partnership con il Consorzio Vini IGT Terre Lariane, la rete tra professionisti garantisce un’esperienza narrativa coerente, dove il prodotto non è isolato ma inserito in un contesto di filiera certificata.

“Il mestiere del pizzaiolo merita dignità e regole chiare – ha affermato la Senatrice Naturale – affinché diventi per i giovani una scelta professionale d’orgoglio e prospettiva”.

Il Programma del Tour

Sotto il claim “Segui il gusto” i locali protagonisti del format apriranno le proprie porte alle 20 per raccontare come uno stesso contenuto gastronomico possa trasformarsi radicalmente in relazione allo stile di pizza.

• 4 MARZO | RISE Live Bistrot: “Pizza del Norcino” – Un’immersione nei sapori decisi della tradizione norcina.

• 26 MARZO | BOLLE: “Sapori Vegetali” – La celebrazione della terra e della stagionalità applicata all’arte bianca.

• 7 MAGGIO: “Pizza e Formaggi d’Autore” – Un abbinamento ricercato per esaltare le eccellenze casearie.

• 27 MAGGIO | GROTTA AZZURRA: “Un Mare di Piacere” – La freschezza degli ingredienti marini incontra la maestria dell’impasto.

Territorialità e Abbinamenti

“L’intero tour vanta la prestigiosa partnership con il Consorzio Vini IGT Terre Lariane, che curerà i pairing delle serate, sottolineando il profondo legame tra la pizza di qualità e il patrimonio vitivinicolo locale. Pizza Evolution non è solo un evento, ma un percorso di valorizzazione che unisce i migliori professionisti della Brianza – spiegano gli organizzatori – In queste quattro date vogliamo offrire un’esperienza immersiva che anticipi la grande festa di giugno”.