Gianni Lucchini, di Varedo, è tra i primi tre volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea da oggi, sabato 13 luglio, in Sardegna per il gemellaggio tra Regione Lombardia, Sicilia e Sardegna in materia di prevenzione e lotta attiva antincendio boschivo per la campagna estiva 2024.

Dalla Brianza alla Sardegna per la lotta agli incendi boschivi

Salutati dal commissario capo della Polizia Locale del Parco, Orietta Borella, Lucchini e i colleghi Gianmarco Bartesaghi di Caronno Pertusella e Rocco Spataro di Ceriano Laghetto sono partiti ieri dalla sede dell’ex polveriera di Solaro con un mezzo pick-up attrezzato di ultima generazione. La squadra è destinata al Comune di Monastir, località Santa Lucia, in provincia di Cagliari, dove si unirà al gruppo del Parco del Ticino.

Previsti tre turni di intervento

In tutto sono oltre un centinaio i volontari di Protezione Civile provenienti oltre che dalla Lombardia anche dal Piemonte e dall’Emilia Romagna, che, fino ad agosto inoltrato, si avvicenderanno per supportare i volontari locali.

Per quanto riguarda il Parco delle Groane sono previsti tre turni di intervento. Sabato 20 luglio partiranno Massimo Ballabio di Caronno Pertusella, Giorgio Fontana di Lentate sul Seveso ed Edoardo Grassi di Solaro. Infine, il 27 luglio sarà la volta di Mario Monza di Cesate, Giuseppe Miraglia di Garbagnate Milanese e Vittorio Magnacavallo di Rovellasca.