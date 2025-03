Dalla Brianza e dalla Lombardia per inaugurare a Bruxelles la mostra dedicata alle donne

Grande emozione anche per Letizia Moratti:

"L’emozione è stata ancor più grande per aver inaugurato questa rassegna in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Grazie al Parlamento Europeo, grazie alla presidente Roberta Metsola, all’ambasciatrice italiana in Belgio Federica Favi, a Marco Canaparo rappresentante permanente aggiunto della delegazione italiana presso l’UE e al professor Pierre Di Toro, direttore dell’Istituto italiano di Cultura in Belgio per la loro presenza. Grazie anche al gruppo di amici italiani arrivati dalla Brianza e dalla Lombardia guidati dal capogruppo di Forza Italia in Regione Fabrizio Figini. che hanno condiviso con me questo emozionante momento".