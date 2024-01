Dalla produzione di idrogeno allo studentato, le idee in campo per riqualificare l'ex Lombarda Petroli

Da ex raffineria a «"Hydrogen Valley della Brianza". Una proposta rivoluzionaria quella avanzata da chi in quell’area ci ha lavorato per decenni. A presentare l’osservazione alla Conferenza Vas sul Pgt indetta dall’Amministrazione comunale di Villasanta è Vincenzo Castagnoli, ex direttore della Lombarda Petroli.

Pionieri nella produzione di idrogeno

Il suo progetto di trasformazione del terreno di 150mila metri quadrati della ex raffineria parla chiaro: bisogna diventare pionieri nella produzione di idrogeno e l’ex Lombarda sarebbe la location perfetta.

"Nel comparto - ha sottolineato Castagnoli - vi sono tutte le caratteristiche per proporlo, studiarlo e concretizzare, ottenendo anche ingenti risorse europee, altro che il balzello delle bonifiche".

Insomma la parola chiave è riconversione dell’impianto ma nel documento inviato agli uffici comunali si candida anche a dirigerlo operativamente.

"La mia personale collaborazione con aziende, studi tecnici, docenti delle energie innovative, tutti a loro volta in collaborazione con università oltre a urbanisti, architetti e aziende specifiche interessate, sono il frutto di questa proposta che è concretezza e non chiacchiere propagandistiche"

Un progetto che, se realmente avviato, poterebbe un indotto importante non solo a Villasanta ma all’intero territorio. "La vocazione produttiva della zona va valorizzata attraverso processi di sviluppo economico, adeguandoli a un’economia sostenibile".

La bonifica delle cisterne

Sulla bonifica delle cisterne Castagnoli ha invitato l’Esecutivo e la Regione "a evitare sperperi dei soldi del Pnrr per bonificare dei lotti che ne necessitano solo parzialmente» e i cui costi ora «sono lievitati del quadruplo. Sulla trasformazione della ex raffineria in polo industriale di produzione di idrogeno sono convinto che il progetto abbia le gambe poichè otterrebbe anche finanziamenti dall’Europa. Si tratta di un progetto già condiviso con le più importanti aziende del settore sul territorio".

Le idee della curatela e l'appoggio del Wwf

Il nuovo futuro delineato da Castagnoli comprende anche la riqualificazione e il rilancio dell’interscambio ferroviario. Si tratta di una idea lanciata dalla curatrice fallimentare Elisabetta Brugnoni e che viene sposata anche da Gianni Del Pero, presidente delegato WWF Lombardia, autore a sua volta di un’altra proposta di variante inviata all’attenzione del Comune.

"Il polo deve ambire a divenire stazione di interscambio e di ricarica della rete di mobilità sostenibile collegata alla rete ciclopedonale urbana e alle ciclovie proposte dalla Provincia di Monza e Brianza, e capolinea delle linee di trasporto di massa su gomma e rotaia - ha sottolineato Del Pero - La nuova ripartizione tra aree asservite alla destinazione d’uso produttivo e restanti aree per altre destinazioni d’uso consentirebbe di valutare nuove funzioni quali ad esempio opzioni di residenziale sociale".

Pini punta sullo studentato

Chi più ne ha, più ne metta. Stiamo parlando delle idee sul futuro dell’ex Lombarda Petroli. Tra le varie osservazioni protocollate in Comune sulla Vas al Pgt, c’è anche quella scritta dal candidato sindaco del centrodestra Giambattista Pini che sogna la realizzazione di un social housing per studenti.