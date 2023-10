Dall'Istituto Milani di Meda al Palazzo di vetro dell'Onu: premiati due studenti

Premiati i due studenti dell'Istituto Milani di Meda che a marzo erano volati all'Onu.

Premiati due studenti del Milani di Meda

«Non solo si sono preparati bene, ma si sono anche contraddistinti».

Così l’assessore all’Istruzione Mara Pellegatta ha introdotto la cerimonia che si è svolta nella sala Pertini del Comune per premiare Alice Giorlandino di Seveso e Riccardo D’Aloia di Verano Brianza, i due studenti dell’Ipc Milani che a marzo avevano trascorso una settimana a New York, impegnati nelle attività del progetto Muner, che permette a giovani di tutto il mondo di vivere la realtà dell’Onu all’interno di alcune simulazioni. I due studenti hanno lavorato come se fossero gli ambasciatori del Paese africano della Guinea, fra delegazioni e commissioni sui più vari argomenti, insieme a ragazzi provenienti da ben 137 Paesi del mondo.

All'Onu hanno discusso come dei veri e propri ambasciatori

«Abbiamo preparato un position paper sulla base della commissione e dell’argomento e lo abbiamo portato nelle sessioni di discussione», ha spiegato Alice, a cui ha fatto subito seguito il collega Riccardo: «Abbiamo simulato varie delegazioni dell’Onu e c’era un dibattito moderato da una giuria e poi anche una parte di discussione più libera in cui si creavano alleanze e inimicizie».

Riccardo ha aperto la cerimonia di chiusura all'Onu

Pur dal moderato ruolo della Guinea, in questa fase i rappresentanti medesi si sono fatti decisamente valere e, in particolare, Riccardo è riuscito non solo a riunire decine di Paesi per votare la risoluzione da lui supportata, ma gli è stato concesso anche il grande onore di aprire la cerimonia di chiusura dei lavori con un discorso direttamente dal podio principale della grande sala del Palazzo di vetro, dove si riuniscono i rappresentanti di tutte le nazioni del mondo e dal quale hanno parlato le più importanti personalità degli ultimi 70 anni.

L'Amministrazione ha consegnato le targhe

A Riccardo D’Aloia è stata inoltre attribuito un «Award of merit» per la sua attività nella settimana, ma anche Meda non poteva essere da meno e a lui e ad Alice il sindaco Luca Santambrogio ha consegnato una targa in ricordo di questo evento.

«Queste due targhe certificano un momento straordinario della vostra vita - ha dichiarato il sindaco - E non posso immaginarmi l’impatto avuto su quel palco. E’ un riconoscimento a voi e alla Milani per aver portato il nome di Meda nel mondo e credo abbiate anche capito quanto siano difficili la diplomazia e la politica».

Soddisfatta la preside

Presente anche la preside Maria Alberti, che ha detto:

«Vogliamo essere un Istituto che accoglie con semplicità e desiderio di conoscenza, mi complimento con i ragazzi per aver portato tutto questo nel mondo».

Non poteva mancare la professoressa Matilde Serlini, che ha curato il progetto in ogni sua parte: