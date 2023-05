Tre giorni di festa ed eventi per chiudere al meglio la stagione danzante. Ma anche per ricordare un amico e un artista che da quasi un anno calca il palco del Cielo. E’ ormai tutto pronto per il ritorno della "Tre Giorni Danza Passion", la tradizionale manifestazione che rappresenta il saggio di fine anno per tutti i ballerini dell’accademia di Burago Molgora.

"Danza Passion" scalda i motori per la grande festa di fine anno

Saranno oltre 500 i ballerini e le ballerine che da venerdì 26 a domenica 28 maggio si alterneranno sul palco del "Nuovo" di Arcore per portare in scena tutto lo straordinario repertorio delle varie classi di danza che hanno lavorato su ben nove sedi accademiche diverse. Si comincia proprio venerdì alle 20.15 con "Swords Up", esibizione urban dedicata ai corsi di hiphop, twerk, house e breakdance.

Sabato e domenica

Sabato 27, sempre alle 20.15, spazio e tempo a "Carpe Diem", con le artiste della danza Classica, danza moderna e danza del ventre. Domenica, infine, doppio appuntamento. Il sipario si alzerà alle 10.15 per "L’isola dei cristalli" con i cuori danzanti più piccoli delle classi baby ed elementary. Gran finale, alle 20.15, con le acrobazie stellari dei corsi di pole dance. Non mancherà la solidarietà, segno distintivo della "Tre Giorni", con un’esibizione inclusiva che si preannuncia veramente incredibile.

Le premiazioni nel ricordo di Leo

Durante la manifestazione, come da tradizione, verranno premiati anche i ballerini e le ballerine che maggiormente si sono distinte durante l’annata. Inoltre, sull’esempio della passata edizione, verrà assegnato anche un particolare riconoscimento in memoria di Leonardo Sirtori, il 18enne scomparso nel 2021 nonché giovanissimo artista di "Danza Passion". I biglietti per lo spettacolo stanno andando letteralmente a ruba, ma c’è ancora la possibilità di prenotare il proprio posto a uno degli spettacoli. Tutte le info e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito dell’associazione.