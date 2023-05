Inaugurata in caserma a Vimercate una stanza per le donne vittime di violenza

Una stanza pensata per rendere, per quanto possibile, meno traumatico il delicatissimo momento della denuncia da parte di una donna o di altre vittime vulnerabili di maltrattamenti o peggio ancora.

"Una stanza tutta per sé" nella caserma di Vimercate

E’ quanto è stato allestito all’interno della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Vimercate, in via Damiano Chiesa.

Un progetto, denominato "Una stanza tutta per sé", portato a termine dall’Arma in collaborazione e con il finanziamento di "Soroptimist International d’Italia - Club Monza".

La stanza è stata inaugurata oggi pomeriggio, mercoledì 17 maggio 2023, nella caserma di Vimercate, alla presenza, oltre che dei rappresentanti di "Soroptimist International Italia - Club Monza", anche del colonnello Gianfilippo Simoniello comandante provinciale dei carabinieri, il maggiore Mario Amengoni, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vimercate, molti comandanti delle varie stazioni dei carabinieri sparse in tutto il Vimercatese, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, diversi sindaci del territorio (Burago, Carnate, Ronco Briantino e Sulbiate) e del parroco don Mirko Bellora.

"Dal 2015 ad oggi abbiamo allestito molti spazi simili nel comando provinciale - ha sottolineato il colonnello Simoniello - Prossimamente lo faremo anche a Seregno. Abbiamo trovato una buona sinergia con le amministrazioni locali sulla campagna sulla violenza di genere, una unità di intenti davvero rara e straordinaria"

Per rendere meno traumatico il momento della denuncia

In sostanza i soggetti fragili, e in particolare le donne vittime di violenza, avranno a disposizione una stanza appositamente dedicata all’ascolto protetto, al fine di rendere meno traumatico l’approccio alla denuncia di maltrattamenti e violenze.

Il saluto del sindaco di Vimercate