In biblioteca utenze e prestiti in aumento oltre il 10 per cento

Nel 2023 un significativo incremento dell’utenza della biblioteca civica Ettore Pozzoli di Seregno oltre il dieci per cento. Aumentano il numero dei prestiti e la partecipazione alle iniziative culturali e di promozione della lettura.

Oltre 17mila utenti in biblioteca

Lo scorso anno si è chiuso con numeri positivi per la biblioteca Pozzoli. Il servizio prestito è stato utilizzato da 17.668 utenti (erano 15.907 nel 2022), di cui residenti 4.184 (3.379). Il totale dei prestiti è stato di 116.658 (106.262), dei quali 82.958 in sede. La biblioteca conta 91.409 fra libri e materiale multimediale (erano 89.958 l'anno precedente), di cui 4.619 (4.530) le nuove accessioni catalogate. La revisione del patrimonio ha riguardato 3.360 volumi (3.073). E' di 372 persone (contro 348 nel 2022) la media giornaliera delle presenze rilevata dall’apposito contatore all’ingresso della biblioteca.

Alle iniziative più di 3.500 persone

Le richieste di consultazione dei documenti dell’archivio storico collocato in biblioteca sono state 269 (237), di cui 138 da parte di utenti privati e 131 dagli uffici comunali. La biblioteca digitale Mlol è stata utilizzata da 1.060 (852) iscritti alla biblioteca, per un totale di 41.106 (38.936) accessi. Le presenze registrate alle varie iniziative sono state 3.540, di cui 1.255 a quelle riservate alle scuole.

Tante iniziative per diverse fasce d'età

In biblioteca si è lavorato per il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione del patrimonio librario con la creazione di isole tematiche o di genere che ha riguardato le sezioni di letteratura di poesia e teatro, la fotografia e il fumetto (graphic novel, manga, comics ecc). A giugno si è conclusa la realizzazione del progetto - avviato da gennaio del 2022 -

“La lettura un’esperienza intima ma partecipata” , cofinanziato dal Bando Cariplo “Per il libro e lettura”: un programma di iniziative rivolte a diverse fasce d’età, oltre che a scuole e associazioni. Inoltre sono state confermate iniziative già consolidate.

L'assessore Perelli: "Vinta la sfida sui giovani"