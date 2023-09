Davide e Rebecca Caci con "Pazza Musica" vincono la 17esima edizione del "Microfono d'oro"

Un altro grande successso per il Microfono d'oro sotto le stelle organizzato sabato sera ad Arcore, all'oratorio di Bernate. Diciassettesima edizione all’insegna di una bellissima serata estiva, questa del Microfono d’oro sotto le stelle, svoltosi come di consueto nel cortile dell’oratorio di Bernate come evento principale della Festa Patronale di Maria Nascente.

La storia della gara canora

Edizione particolare quella del diciassettesimo Microfono d’oro sotto le stelle che si è svolto sabato 9 settembre 2023. In realtà si tratta del trentesimo anno da quel lontano 1993, anno in cui partiva l’avventura del primo Microfono d’oro, che nasceva all’auditorium Don Oldani e che ha continuato a svolgersi lì fino al 2006.

Dal 2007 la gara canora viene organizzata dalla Compagnia del Labirinto (prima di approdare all'oratorio di Bernate tra gli appuntamenti della Patronale qualche edizione si svolse in Villa Borromeo).

L’evento, coordinato dal direttore artistico Marzio Goldonetto è stato presentato come di consueto dalla ormai affiatatissima e simpaticissima coppia formata da Domenico Zucano e Paola Donati, davanti a un numerosissimo pubblico che ha riempito tutto il cortile dell’oratorio di Bernate.

Il duo Goldonetto/Renzella ha aperto la serata

Quest’anno la manifestazione è stata aperta dalla coppia Marzio Goldonetto e Marcello Renzella, che nelle prime 10 edizioni dal 93 al 2004 partecipavano in gara con canzoni ed esibizioni sempre esilaranti per il pubblico, i quali hanno riproposto un medley fuori gara dei loro successi passati.

Le canzoni in gara in questa edizione sono state 13: Alessia Romano, Francesca Cereda, Luca Maggioni, Marco Brunello e AnnaKetti Belgiovine, Gabriel Marsiglio, Vittoria Germanò, Mimì Caruso, Giorgia Castoldi, Francesco Chianese, i Vaxial, Davide e Rebecca Caci, Viola Ramini e Alice Vian.

L’Associazione di danza arcorese Dance Gallery con le ragazze di Gisella Pezzaglia ha completato come tutti gli anni la serata con le sue splendide coreografie

I vincitori

In Giuria, quest’anno, c'erano la responsabile del Performer Cup Italy, l’attrice Ketty Capra, Sergio Soldano, produttore discografico, Rita Costa, ufficio stampa di casa di produzione e il discografico Daniele Poggi.

I vincitori di questa edizione sono stati i Fratelli Caci, con la canzone "Pazza Musica", premiati dal Sindaco Maurizio Bono.

Al secondo posto si è piazzata Mimì Caruso con la canzone "Tutta colpa mia" (premiatA dall’Assessore alla Cultura Evy de Marco), mentre Viola Ramini, con la canzone "In punta di piedi" (premiata dal Presidente della Polisportiva Bernate) è salita sul gradino più basso del podio.

Infine il premio platea, votato dal pubblico presente, è stato assegnato al trio dei Vaxial, con la canzone inedita "No Bad Vibes", (premiati dal Presidente della Compagnia del Labirinto Valerio Sala)

A fine serata due dame della Compagnia, vestite in abiti ottocenteschi, sono salite sul palco, dove il Consigliere Marcello Renzella ha ricordato la rievocazione storica in programma il 17 settembre in Villa Borromeo nell'ambito della festa patroonale. Evento al quale prenderanno parte le tre compagnie teatrali arcoresi.