Delegazione spagnola in visita a Vimercate per celebrare una prelibatezza gastronomica

Si chiama "GASTRO4EU – Gastronomy for European Citizenship” ed è un progetto di partenariato internazionale promosso dal Comune di Bétera, in Spagna, e dal Comune di Vimercate che si propone di sviluppare la cooperazione culturale tra i due Comuni valorizzando e condividendo i prodotti tipici gastronomici locali come filo conduttore.

Un vero e proprio scambio culturale, per avvicinare gli Stati dell'Unione Europea attraverso... il palato.

A marzo la visita in Spagna

E se a marzo una delegazione di Vimercate era stata nella cittadina spagnola per degustare carciofi, fagioli e la paella valenciana, prodotti e piatti tipici del territorio, in questi giorni una delegazione iberica è in visita in città. Per scoprire le bellezze di Vimercate e della Brianza, ma anche e soprattutto per conoscere e degustare la patata di Oreno, prodotto tipico del nostro territorio.

Ora gli spagnoli in città

Oggi, giovedì 4 maggio, l'arrivo a Vimercate della delegazione guidata dalla sindaca di Bètera María Elia Verdevió Escribá. A fare gli onori di casa, a Palazzo Trotti, il primo cittadino di Vimercate Francesco Cereda, la sua vice Mariasole Mascia (che a marzo aveva guidato la visita in Spagna), gli assessori Elena Lah, Sergio Frigerio e Riccardo Corti, e i consiglieri comunale Giovanni Sala, Vittoria Gaudio e Guido Fumagalli.

I doni di Vimercate

Al sindaco il compito del discorso di benvenuto, a cui è seguita la consegna dei regali. In particolare Cereda ha donato alla sindaca di Betera un paio di libri sulla storia di Vimercate e il catalogo ufficiale delle collezioni del Must, il Museo del territorio. Infine, l'onore per la rappresentante della delegazione spagnola di apporre un proprio pensiero sul "Libro d'oro" della città dove sono registrati i fatti principali e le visite più importanti in città dall'Unità d'Italia in avanti.

La patata di Oreno protagonista

Terminata la cerimonia in Comune, il programma prevedeva il pranzo all’Area feste servito dagli studenti di Enaip, protagonisti anche della visita in Spagna. Nel pomeriggio, di oggi, visita guidata al Must e alla città.

Domani, venerdì 5, in mattinata, tutti al mercato di Vimercate. Alle 11, di nuovo all’area feste per una conferenza dedicata alla Patata di Oreno a cui seguirà anche una dimostrazione di cucina di piatti con il tubero come protagonista. Nel pomeriggio incontro con i responsabili del Circolo culturale orenese, visita al borgo di Oreno e ad alcuni produttori di patate.

Sabato 6 trasferimento a Monza per la visita alla Villa Reale, a conclusione della tre giorni.

L'accoglienza in Municipio

Scambio gastronomico finanziato dalla Commissione europea

La Commissione Europea finanzia al 100% l’intera proposta progettuale e quindi non è previsto un co-finanziamento da parte del Comune di Vimercate a copertura delle spese per la realizzazione delle attività previste nel progetto.