Delpini a Limbiate per i 120 anni della grotta di Lourdes. Ieri sera, martedì, l’arcivescovo ha celebrato la Messa davanti a moltissimi fedeli

L'arcivescovo a Limbiate

E’ arrivato anche l’arcivescovo Mario Delpini per le celebrazioni dei 120 anni della grotta di Lourdes a Limbiate. Ieri sera, martedì, tantissimi fedeli si sono ritrovati in via Cairoli per assistere alla Messa delle 20,30 officiata nella grotta inaugurata nel 1904 e realizzata come esatta di riproduzione di quella del celebre santuario mariano. Per l’occasione sono state chiuse le strade limitrofe dato che la grotta non riusciva a contenere i numerosi presenti intervenuti alla celebrazione

La devozione dei limbiatesi per la Madonnina

La Messa presieduta da Monsignor Delpini è stata animata dalla corale polifonica San Giorgio. Una serata particolarmente intensa ed emozionante per i numerosi limbiatesi che da anni nutrono profonda devozione per questo luogo, invocando la protezione e l’intercessione della Madonnina. Nel fine settimana la grotta è stata anche il punto di partenza del 31esimo pellegrinaggio notturno fino al santuario di Saronno.

Sacerdoti e autorità di Limbiate

Alla celebrazione di ieri sera hanno partecipato anche i preti di Limbiate con i parroci del Sacro Cuore don Gianluca Romanò e di San Giorgio, don Valerio Brambilla, il diacono Cesare Bidinotto e le autorità locali: il sindaco Antonio Romeo, l’assessore alla Sicurezza Cinzia Galli, il comandante della Polizia Locale Pasquale Tardi.

La prosecuzione delle celebrazioni

Le celebrazioni per questa importante ricorrenza proseguiranno giovedì 30 maggio con la Messa a conclusione del mese mariano presieduta da don Aristide Fumagalli e accompagnata dal coro degli Alpini. Conclusione domenica 8 settembre con Messa delle 10,30 presieduta dal rettore del seminario di Milano, don Enrico Castagna. In occasione di questo importante anniversario la parrocchia sta raccogliendo le offerte per cambiare le panche della grotta di Lourdes

La storia della grotta

Inaugurata nell’agosto del 1904, cinquanta anni dopo le apparizioni di Lourdes, la grotta di via Fratelli Cairoli fu realizzata per volere dell’allora parroco don Michele Colombo. La costruzione iniziò dopo varie traversie e fu opera dell’ingegnere e architetto monsignor Spirito Maria Chiappetta, lo stesso che progettò la nuova chiesa di via Piave. Proprio nel 1904, il parroco fece affiggere sulla roccia una lapide come ringraziamento alla Vergine per una «scampata orrenda disgrazia».

Il giorno dell’inaugurazione della grotta si registrò un’ampia presenza di persone, giunte anche dai comuni vicini e da allora la grotta diventò un punto di riferimento per i numerosi fedeli che la frequentano soprattutto nel mese mariano.

Nel corso dei decenni i parroci hanno condotto alcuni lavori di manutenzione e rinnovamento, tra cui l’apertura dell’altare verso i fedeli e una diversa sistemazione degli ambienti. Sotto la guida del parroco don Angelo Gornati, a partire dalla metà degli anni ‘90 si è consolidata ulteriormente la devozione per questo luogo.

Alla Madonna di Lourdes si rivolge la comunità limbiatese nei suoi momenti più difficili, come nel 2020, durante la pandemia, quando il sindaco Antonio Romeo e i parroci di Limbiate si ritrovarono ai piedi della Vergine per lanciare un messaggio di speranza con la recita del Rosario nella grotta.