I due parroci di Limbiate lasciano la comunità. Al posto di don Valerio e don Gianluca due sacerdoti che a ottobre apriranno il cammino della Comunità pastorale

Don Valerio e don Gianluca se ne vanno

Importanti novità nelle più grandi parrocchie di Limbiate: dal 1° settembre don Valerio Brambilla e don Gianluca Romanò lasceranno la comunità. Durante le Messe di questo fine settimana nelle parrocchie San Giorgio e Sacro Cuore è stato dato l’annuncio ai fedeli, ufficializzato con una comunicazione da parte di don Antonio Novazzi, vicario episcopale zona VII.

I nuovi sacerdoti in arrivo

I nuovi sacerdoti che li sostituiranno apriranno il cammino della Comunità pastorale. Il vescovo Mario Delpini invierà dunque un nuovo parroco per tutta la città di Limbiate, don Massimo Donghi, e un nuovo vicario di comunità pastorale, don Fabio Rigoldi.

Il nuovo parroco sarà don Massimo

Don Massimo Donghi arriva dalla parrocchia di Cassina De Pecchi, nel Milanese, dove è responsabile della comunità pastorale che unirà le cinque parrocchie limbiatesi (di cui tre rimaste senza prete). Originario di Seveso, è entrato in seminario subito dopo la terza media. E’ stato anche coadiutore a Macherio per 8 anni e responsabile della pastorale giovanile a Besana Brianza per altri undici.

Don Fabio il vicario

Don Fabio Rigoldi, classe 1984, è vicario della Comunità pastorale Madonna del Cenacolo a Milano. Originario di Carugate, dopo l’ordinazione sacerdotale nel 2009, ha servito la comunità pastorale di Treviglio (Bergamo). Al fianco dei due nuovi sacerdoti continuerà il suo incarico pastorale don Raffaele Mottadelli, arrivato a San Giorgio l’anno scorso.

A ottobre l'avvio della Comunità pastorale

«Ringrazio di cuore don Valerio e don Gianluca per il loro servizio nell’annuncio del Vangelo e per avervi accompagnato in questi anni nel cammino di fede - ha scritto don Antonio ai fedeli di Limbiate - Inoltre ho visto la loro passione e intelligenza nel preparare con voi il cammino verso la nuova comunità pastorale che inizierà a ottobre nella festa della Madonna del rosario».

Le nuove destinazioni

Don Valerio era arrivato a Limbiate nel 2014 e ora sarà destinato come Rettore del collegio arcivescovile di Lecco, mentre don Gianluca, al Villaggio Giovi dal 2015, sarà prevosto a Milano nella parrocchia di Sant’Elena.