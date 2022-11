Le immagini della demolizione dell'ex clinica

Nella mattinata è iniziata la demolizione della ex clinica Santa Maria di Seregno, abbandonata da oltre 50 anni dopo una ventina di attività. In via Boccaccio erano presenti il sindaco Alberto Rossi, la Giunta al completo e circa trecento persone che hanno assistito ai primi "colpi" inferti dalla pinza meccanica della ditta Dsg Demolizioni speciali di Casnigo. Sull'area verrà realizzato il Polo dell'innovazione, con un edificio dedicato alla nuova sede dell'Its.

Una data storica per Seregno

Una data storica per Seregno. Questa mattina, sabato 5 novembre, è iniziata la demolizione dell'ex clinica Santa Maria, il primo ospedale privato della città abbandonato da oltre mezzo secolo dopo circa vent'anni di attività. Il Comune, circa due anni fa, aveva rilevato il rudere dall'Inps, secondo proprietario dal 1992. In via Boccaccio sono accorse circa trecento persone per assistere all'inizio dei lavori di abbattimento, affidati alla ditta Dsg Demolizioni speciali di Casnigo, nella bergamasca. Una grande pinza meccanica, sistemata nel cortile interno della proprietà, ha iniziato a demolire il terzo e ultimo piano del fatiscente immobile.

Il sindaco Rossi: "Un nuovo inizio"

"Un momento un po' emozionante, nel quale si impastano momenti di vita, ricordi e nostalgia - ha dichiarato il sindaco Rossi - In questa clinica tanti seregnesi sono nati, sono stati visitati e ricoverati. E' stato vissuto come una ferita questo luogo di degrado da oltre cinquant'anni, che era stato un luogo di nascita e di vita". Rossi ha citato questa data come "punto simbolico di svolta" per passare "da un luogo di nostalgia e amarezza ad uno di vita, ritrovo e comunità. E' un nuovo inizio di sviluppo per quest'area e per tutta la citta". L'assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli residente nella zona, ha ricordato che la clinica era il cuore del quartiere e nella chiesetta di via Boccaccio si celebrava la Messa della domenica alle 8.30. "Quello che ci sarà dopo sarà bellissimo e darà ancora più vita al quartiere".

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

Ex clinica, lavori fino all' inizio di gennaio

L'ingegnere Corinna Cereda della ditta incaricata dei lavori ha spiegato la successione dei lavori, dall'alto in basso dell'edificio, prima sul versante interno del fabbricato e in seguito sul fronte di via Circonvallazione e via Settembrini, con la chiusura temporanea della circolazione. Le macerie saranno riciclate con un frantoio mobile e utilizzate per riempire i piani interrati dell'edificio, che ha una superficie lorda di pavimento di quasi 4mila metri quadrati. Il cantiere sarà riconsegnato all'inizio del prossimo anno.