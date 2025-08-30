Dengue, scatta la disinfestazione rinviata per il maltempo

In zona Sant'Ambrogio

L'intervento della ditta incaricata dal Comune è in programma da questa sera, sabato, fino a lunedì a partire dalle 20.30 e interessa tredici strade

Per un sospetto caso di virus Dengue a Seregno è in programma una disinfestazione straordinaria antizanzare, posticipata per le piogge dei giorni scorsi.

Disinfestazione dopo il maltempo

A partire dalle 20.30 di questa sera, sabato 30 agosto, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione antizanzare, inizialmente previsto lo scorso mercoledì ma rinviato a causa del maltempo. Proseguirà domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre, nello stesso orario serale. Il perimetro della zona interessata nel quartiere Sant'Ambrogio è stato individuato da Ats Brianza e comprende le vie IV Novembre, Aristotele, Bacone, Brecht, Colzani, Di Vittorio, Don Gnocchi, Erodoto, Eschilo, Lombardi, Nervi, Piemonte, Platone e Rovereto.

Le indicazioni ai residenti

L’intervento sarà eseguito dalla ditta La Modernissima, incaricata dal Comune di Seregno. Il personale sarà munito di cartellino di riconoscimento e dovrà avere accesso alle aree esterne private per effettuare trattamenti larvicidi e rimuovere i focolai. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative compresa fra 25 e 500 euro. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile allo stesso orario.