Sospetto caso di virus Dengue, scatta la disinfestazione

In zona Sant'Ambrogio

L'intervento predisposto dal Comune, su indicazione di Ats Brianza, è previsto questa sera a partire dalle 20.30 in tredici strade. Le precauzioni per i cittadini

Caso sospetto di virus Dengue a Seregno, scatta una disinfestazione straordinaria antizanzare nel quartiere Sant'Ambrogio di Seregno.

Disinfestazione per un sospetto caso Dengue

In ottemperanza all’ordinanza del Comune emessa in data odierna, mercoledì 27 agosto, questa sera dalle 20.30 verrà effettuata una disinfestazione straordinaria per un caso sospetto di virus Dengue. L’intervento si rende necessario a seguito della segnalazione di un caso sospetto di virus Dengue ed è previsto dai protocolli di Ats Brianza.

Intervento in zona Sant'Ambrogio

Queste le vie interessate nel quartiere Sant'Ambrogio: Lombardi, Platone, Aristotele, Piemonte, Bacone, IV Novembre, Brecht, Rovereto, Nervi, Don Gnocchi, Di Vittorio, Eschilo, Colzani. L’operazione sarà a cura dalla ditta La Modernissima, incaricata dal Comune e il personale sarà riconoscibile da apposito cartellino. Alla cittadinanza è richiesto di consentire l’accesso agli addetti per i trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai presenti nelle aree esterne private.

Le precauzioni durante la disinfestazione

Durante e dopo la disinfestazione sono opportune alcune precauzioni: in particolare tenere chiuse porte e finestre, non lasciare persone o animali all’esterno (inclusi cibo, ciotole e acqua), raccogliere frutta e verdura prima del trattamento e, in caso contrario, non raccoglierle né consumarle per i cinque giorni successivi. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile, allo stesso orario.