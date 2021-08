Denis Brioschi rappresenterà l’Italia a Expo Dubai. Il 23enne di Nova Milanese è tra i giovani selezionati per fare da guida ai turisti nel padiglione del nostro Paese. Parte oggi, domenica 22 agosto 2021.

Denis Brioschi rappresenterà l’Italia a Expo Dubai

Ci sarà anche un po’ di Nova Milanese all’Expo Dubai 2020: il 23enne Denis Brioschi, conosciuto anche per aver partecipato al reality Rai "La Caserma", rappresenterà l’Italia al padiglione dedicato al nostro Paese negli Emirati Arabi. Parte oggi, domenica 22 agosto: "E’ un grande orgoglio" ha ammesso il novese.

Farà da guida ai visitatori

Dopo l’esperienza televisiva, che ha visto Denis nei panni di una recluta, per il giovane è arrivato il momento di partire. La sua prossima esperienza, infatti, sarà lunga nove mesi nella prima esposizione universale post Covid-19. E’ una vera soddisfazione per il novese poter far parte di questo progetto. "Non è stato facile – ha ammesso Brioschi – In tutto il Paese sono stati selezionati solo 20 ragazzi per rappresentare l’Italia a Dubai. Lì saremo impegnati nel fare da guida ai visitatori". Appassionato di turismo e marketing, il suo profilo è sembrato subito adeguato a ricoprire il ruolo nel padiglione Italia: "Oltre l’italiano parlo spagnolo e tedesco. Sto riprendendo il portoghese, dato che ho origini brasiliane – ha spiegato – Ho l’intenzione, inoltre, di imparare anche l’arabo e il cinese".

"Racconterò all'Italia questa esposizione"

Chissà, se proprio durante questa questo periodo non potrà esaudire questo desiderio: "Sono felice di poter partecipare perché sarà un grande trampolino di lancio per me. Non vedo l’ora di conoscere nuove persone, crescere a livello personale e lavorativo". Ovviamente, aggiornerà giornalmente tutti i suoi followers (ormai superano i 15mila) di questo nuovo capitolo della sua vita: "L’Expo negli Emirati Arabi è molto lontano e in pochi avranno la fortuna di visitarlo – ha detto – Così vorrei essere io a raccontare all’Italia i segreti di questa esposizione universale".

Tanto studio ma anche esperienze sul campo

A Dubai è appena stato costruito un nuovo quartiere dedicato esclusivamente all’Expo che aprirà i battenti il 1 ottobre e proseguirà fino al 31 marzo: "Ogni Paese avrà la propria zona. Tutti noi alloggeremo nel Palazzo Italia". Denis sta raggiungendo un altro importante traguardo. "Durante gli anni dell’università ho sempre preteso da me stesso voti alti. Lo facevo anche per i miei genitori, per dare loro soddisfazioni – ha spiegato il novese – Non sempre, però, ci sono riuscito, perché ho anche lavorato e deciso di cogliere opportunità all’estero. Quando ho letto nella e-mail che ero stato selezionato per Expo Dubai sono stato felicissimo. Studiare è importante, ma sono pesate di più le esperienze e ho pensato che ne è valsa la pena”.