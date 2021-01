Dopo Linda entra in Caserma anche la recluta Denis. Diventano due i giovani novesi protagonisti del docu-reality militare di Rai 2

Salgono a quota due le reclute novesi protagoniste de La Caserma, il docureality di Rai 2 in collaborazione con Blu Yazmine. Dopo l’ingresso della 22enne Linda Mauri, è il turno del 22enne Denis Brioschi. Ballerino nella scuola Dna di via Nenni e volontario per la Cascina Triestina e il Centro di aggregazione giovanile, è pronto per mettersi alla prova: “Mi sentirò rinchiuso in una caserma, ma uno dei miei motti è Mai arrendersi”.

“Vengo dal Brasile, ma l’Italia sarà casa mia per sempre”

Un’incredibile coincidenza o un occhio di riguardo per la città, ha reso possibile un ingresso di un secondo concittadino nel programma in onda su Rai2. E’ il turno di un novese doc, con origini brasiliane: Brioschi è arrivato in Italia quando aveva solo 3 anni. Nel video di presentazione andato in onda in attesa della puntata d’esordio, che sarà mercoledì 3 febbraio, ha parlato dei suoi genitori e dell’adozione: “Mi son sentito molto fortunato. Vengo dal Brasile, ma l’Italia sarà casa mia per sempre”, ha detto fieramente. Nella ripresa, infatti, compaiono spesso mamma Rita e papà Patrizio Brioschi, presidente del settore volley della Polisportiva di Nova (con tanto di divisa biancorossa, che non è passata inosservata).