Desio Bene Comune con Iaia Piumatti punta su diritti, pace, legalità e inclusione: "Costruiamo una città che sia di tutti"

A Desio la campagna elettorale di Iaia Piumatti parte dalla periferia e dall'area in cui si trova la Cava Molinara, luogo simbolo della lotta contro la criminalità ma anche della battaglia contro Pedemontana e la nuova autostrada. La candidata sindaca è sostenuta dalla Sinistra per Desio, ma anche dal Movimento 5 Stelle.

Desio Bene Comune, la campagna elettorale parte dalla periferia

Iaia Piumatti, 61 anni, educatrice professionale del Consorzio Desio Brianza, ha lavorato per trent’anni con le persone disabili e ora per l’intero ambito di Desio si occupa di minori e famiglie. Ha un ruolo attivo nel volontariato, nelle associazioni sensibili all’ambiente, come Legambiente, AbcDesio, e con queste fa formazione nelle scuole. E’ tesserata di Anpi ed Emergency, è simpatizzante di "Non una di meno", ed è sostenitrice della Casa delle Donne. Nel 2022 si era candidata alle politiche come indipendente con Unione Popolare. E’ una ciclista urbana, fautrice della bicicletta come mezzo di trasporto. "Mi metto a disposizione di una squadra - ha detto nel presentarsi - Io non sono una persona speciale, sono una cittadina, sono qui perché ho una grande passione, che è quella della mia città. Desio non è una città disastrata o in emergenza, ma siamo convinti che sia diventata una città un po’ triste, quindi ci siamo messi in prima linea e io ho deciso di mettere le mie energie a disposizione della città, per renderla un po’ più bella e un po’ più felice".

Disagio giovanile, povertà, consumo di suolo zero

Tra i punti su cui spendersi ci sono il disagio giovanile e la povertà delle famiglie. "Ci adopereremo per stanziare più fondi". In più, ha evidenziato Iaia Piumatti, "ci interessa anche avere una mobilità diversa all’interno della città, partendo dai quartieri, che devono diventare dei centri civici, che saranno aperti nelle scuole, per far diventare Desio una città di tutti, anche nelle zone più lontane dal centro, nelle periferie. In centro ci abbiamo lavorato già abbastanza in dieci anni di coalizione con il Pd e Desio Viva". Importantissima l’attenzione al territorio: "Il nostro sogno sarebbe quello di togliere cemento, non metterne altro. Noi abbiamo detto che anche gli Ambiti di rinnovamento urbano che non sono ancora stati toccati dalla cementificazione devono restare tali, perché siamo per il consumo di suolo zero". Altro punto, "la battaglia per i diritti".

Tripiedi: "Vogliamo costruire una Desio diversa"

Un’alleanza della Sinistra per Desio con il Movimento 5 Stelle, "fatta non a tavolino, su quanti voti prenderemo, ma sulla base dei valori che ci trovano sulla stessa linea, con le stesse lotte", anche se ciascuno mantiene la propria identità. "Vogliamo creare un percorso per una Desio diversa, un progetto che si propone l’integrazione, il consumo di suolo zero, che pensa a una gestione diversa dei rifiuti per far sì che l’inceneritore funzioni sempre meno - ha affermato Davide Tripiedi, per dieci anni deputato alla Camera per il M5S - Lavoriamo su questi temi con questa squadra e vogliamo fare la differenza. Da parte nostra abbiamo voglia di costruire una Desio diversa, che sia inclusiva per tutti e non sia razzista. Dobbiamo accendere questa città. E Iaia ha questa energia per farlo, una donna con tante competenze". Un percorso comune, fondato sulla pace, contro la violenza delle armi. "E se arriveremo in Comune, tante bandiere torneranno a sventolare, a partire da quella per i diritti umani".