Insieme La Sinistra per Desio e il Movimento 5 Stelle, la candidata sindaca è Iaia Piumatti

"Desio Bene Comune" è la lista che riunisce La Sinistra per Desio e il Movimento 5 Stelle. Candidata sindaca è Iaia Piumatti. E' la terza candidata alle Elezioni amministrative del 25 e 26 maggio per scegliere il nuovo sindaco di Desio, dopo Andrea Villa (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) e Carlo Moscatelli (Polo civico e Partito democratico).

La Sinistra per Desio, dopo aver cercato di riproporre la coalizione del 2021, con il Pd e le due liste Desio Viva e Desio Libera, distante dal Polo civico, ha aperto il dialogo con il Movimento 5 Stelle. Insieme hanno sottoscritto il programma per la città e deciso di proporre alla poltrona di sindaca Iaia Piumatti, una delle fondatrici della Sinistra per Desio, educatrice al Consorzio Desio Brianza e attiva in molte associazioni sensibili al tema dell'ambiente, tra cui Legambiente e AbcDesio. Si era candidata alle Politiche del 2022 con Unione Popolare e ha anche esperienza nel sindacato Usb (Unione sindacale di Base).

Obiettivi: "Difendere il territorio e garantire la partecipazione"

L'annuncio questa mattina attraverso una breve nota:

Il Movimento Cinque Stelle e La Sinistra per Desio comunicano la scelta di presentarsi insieme alle prossime Elezioni amministrative con la lista “Desio Bene Comune” con candidata sindaca Iaia Piumatti. La scelta ha come obiettivo di unire le forze di due movimenti politici già attivi nella città di Desio con la volontà di difendere il territorio, garantire la partecipazione della cittadinanza nelle scelte di governo della città e affermare una visione di pace. Vogliamo prenderci cura di Desio, del benessere delle persone e degli animali, delle aree verdi e degli spazi urbani ossia tutto ciò che noi consideriamo BENE COMUNE.

La Sinistra per Desio e il M5S domenica mattina, 6 aprile, alle 11 in via Molinara incontreranno i cittadini "per approfondire i temi che ci stanno a cuore e che pensiamo possano rendere la città più felice e darle un futuro migliore".