"Desio da Vivere": in arrivo quasi mezzo milione di euro

Le finalità del progetto

Quasi mezzo milione di euro in arrivo per "Desio da Vivere", progetto finalizzato allo sviluppo del Duc (Distretto Urbano del Commercio cittadino) che pone al centro azioni di marketing territoriale. Il contributo in arrivo da Regione Lombardia, che ammonta precisamente a 487.016,81, servirà a sostenere il commercio, le attività artigianali e di servizi alle imprese e alle persone con l'obiettivo di promuovere le attività economiche urbane tra i cittadini, conciliare la pianificazione urbanistica con la fruizione commerciale, investire nel recupero e nella rivitalizzazione degli spazi, monitorare la corretta gestione degli spazi urbani (pubblici, residenziali, economici), studiati per garantire la sicurezza, la coesione economica e sociale e la qualità della vita dei cittadini residenti e molto altro.

Le parole del sindaco Simone Gargiulo

La città di Desio si è posizionata al 49° posto su 155 comuni lombardi che hanno partecipato al bando e presenta un programma condiviso con l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Pro Loco Aps di Desio e Arden. “Rilanciare il commercio locale significa far crescere la qualità dei servizi e la vivibilità nella nostra città – afferma il sindaco Simone Gargiulo - Ogni negozio, ogni vetrina può essere un elemento qualificante di luoghi, vie, piazze che i cittadini hanno piacere di frequentare e condividere. Nasce da questa visione, che vogliamo tradurre in progettualità e dall’esigenza di ideare, proporre e coordinare una serie di interventi di riqualificazione e innovazione territoriale che possano rendere più attrattiva la città, per chi vuole investire e per chi sceglie di usufruire dei servizi che vengono offerti".

Il progetto coinvolgerà diversi settori

L'ingente somma verrà impiegata in diversi settori, dalla riqualificazione della sosta in previsione della nuova metrotranvia Milano-Desio-Seregno all’implementazione dell’app "ShoppingDesio" come specchio digitale della città e non solo. "Grazie alla collaborazione dei partner del Duc e al lavoro di vari uffici comunali coinvolti siamo riusciti a ottenere l’eccellenza per un progetto così ambizioso e sfidante. Il contributo che ci è stato assegnato è un riconoscimento per un progetto su cui stiamo investendo risorse ed energie al fine di sostenere il rilancio delle nostre attività commerciali. Siamo ancora in fase di realizzazione e continueremo a lavorare per creare sinergie sempre più di alto valore con tutti i soggetti interessati”, afferma l'assessore al Commercio Samantha Baldo.