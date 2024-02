Desio dedica San Valentino a Luigi Tenco e Dalidà

Un bell'appuntamento a Desio in occasione del prossimo San Valentino, mercoledì 14 febbraio, allo Spazio Sthendal (Villa Tittoni) alle ore 21.

L'appuntamento è quello con il recital teatrale “Ciao Amore Ciao” dedicato a una coppie più famose nel mondo della musica: Luigi Tenco e Dalidà.

“In occasione della giornata dedicata agli innamorati e della manifestazione canora del Festival di Sanremo, vogliamo ricordare questa importante storia d’amore con un recital teatrale dal titolo “Ciao Amore Ciao” – dichiara l’Assessore alla Cultura Samantha Baldo – Questo spettacolo, che fa parte del format “Inchiostri d’Amore”proposto dall'Associazione culturale Mnemosyne di Monza, ripercorre gli amori e i carteggi delle più celebri coppie, rendendo loro omaggio mediante recital, musica e letture dedicate. Attraverso le lettere vengono svelati pensieri, passioni e sentimenti dei protagonisti della storia e della cultura italiana e mondiale. Lo scorso anno infatti presentammo la storia d’amore fra John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier - Ora è il turno di Luigi Tenco e Dalidà e della loro intensa e complessa storia d’amore. Gli originali delle lettere che verranno lette sono conservate presso gli archivi pubblici e privati che gentilmente hanno acconsentito alla loro divulgazione attraverso gli spettacoli portati in tour dell’associazione Mnemosyne. Non perdetevi dunque l’appuntamento di Mercoledì 14 febbraio 2024 presso lo Spazio Stendhal. Un modo diverso per passare una serata insieme a chi si ama.”