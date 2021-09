Modifiche

Attenzione ai divieti di sosta e alla ZTL nelle giornate del 2 e 3 ottobre.

In occasione della Festa Patronale di Desio, sabato 2 e domenica 3 ottobre si estende la Zona Traffico Limitato (ZTL) già vigente nel centro cittadino.

Desio: ecco come cambia la viabilità durante la Festa Patronale

I divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata vengono ampliati a Corso Italia, nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e via Matteotti, con fascia oraria dalle 8 alle 20 per entrambe le giornate.

Nello stesso orario, in via Conciliazione, all’altezza dei numeri civici compresi tra il 9 e il 15, e in via Olmetto, presso l’area di parcheggio all’incrocio con via Pio XI°, viene altresì disposto il divieto di sosta 'con rimozione forzata'.

Nella sola giornata di sabato 2, viene chiusa al transito veicolare la via Pio XI° (altezza Largo Alpini), nel tratto compreso tra via Olmetto e via Belingeri, dalle ore 17 alle ore 20 per lo svolgimento di intrattenimenti musicali.

Chi è escluso dal divieto

Sono i veicoli appartenenti o condotti dai residenti all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione, esclusivamente per l’accesso ai passi carrai e ai box, nonché per operazioni di carico e scarico delle merci.

