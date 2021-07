Desio Libera, la nuova lista civica a sostegno della candidata sindaca Jennifer Moro

Desio Libera è la nuova lista civica che sosterrà la candidata sindaca del centrosinistra, Jennifer Moro. Fa il suo ingresso nella coalizione già composta da Partito democratico, Desio Viva e Sinistra Per Desio.

Desio Libera, la nuova lista civica per Jennifer Moro

Si presenterà in modo ufficiale domani, giovedì 22 luglio, alle 17 in piazza Martiri di Fossoli. "Desio Libera nasce con lo scopo di abbracciare e dare voce a tutte le persone che, fino ad oggi, non si sono sentite rappresentate, rispondendo così ad una precisa esigenza delle e degli abitanti" affermano i promotori. Ne fanno parte cittadini e cittadine di Desio provenienti da differenti realtà attive sul territorio e si fa, di conseguenza, portatrice "di istanze e necessità locali che includono i diversi ambiti e le varie aree di cui la città è costituita, ciascuna con le proprie caratteristiche esigenze".

Si presenta giovedì 22 in piazza Martiri di Fossoli

Desio Libera si presenta per far conoscere i componenti e le proposte operative con cui la nuova formazione intende "contribuire al benessere della comunità". Così Jennifer Moro ha commentato la nascita della nuova lista civica: "Sono molto onorata che tante persone, piene di qualità, abbiano deciso di supportarmi in questa campagna elettorale. La maggior parte dei componenti sono persone che si avvicinano alla politica per la prima volta e questo è un segnale positivo in un momento storico in cui prevale il disamore per la politica. Desio Libera rappresenta un’opportunità per la nostra coalizione e per tutta la città".