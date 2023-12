Desio, nel 2024 la riqualificazione di via Diaz. Oltre 18 milioni per gli investimenti del prossimo anno, prevista anche la manutenzione straordinaria degli alloggi e degli stabili comunali

Oltre 18 milioni di investimenti nel 2024

Oltre 18 milioni di euro per gli investimenti del prossimo anno. A tanto ammonteranno i progetti per la città di Desio. La spesa complessiva è di 18.624.443. Gli interventi nel 2024 coinvolgono tutte le missioni dell’ente, dai servizi generali all’edilizia abitativa, toccando le scuole, la viabilità e le strade, gli impianti sportivi, la Polizia Locale, la Villa Cusani Tittoni Traversi, gli alloggi per disabili e anziani.

Digitalizzazione con fondi del Pnrr

Nel dettaglio vi sono i progetti di digitalizzazione finanziati con le risorse del Pnrr per 391.298 euro, i lavori di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia comunale per 600mila euro, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico alla scuola Tolstoj per 260mila euro; lavori straordinari alla Villa Cusani Tittoni Traversi, con un progetto di finanziamento statale, di cui l’Amministrazione è in attesa dell’esito per 325mila euro, interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi comunali e degli stabili per complessivi 4.461.275 euro, interventi di manutenzione straordinaria strade per 870mila euro

Riqualificazione di via Diaz

Sono previsti anche il primo lotto della riqualificazione di via Diaz per 800mila euro; i lavori di efficientamento dell’asilo nido di via Adamello per 130mila euro; la riqualificazione del mercato sud per 50mila euro, i lavori finanziati a livello di ambito dal Pnrr per complessivi 1.340.608 euro. La spesa per gli interventi del 2025 ammonta a 4.282.000 euro. Riguardano principalmente strade e viabilità, il patrimonio, l’edilizia abitativa, le scuole.

Adeguamento della sicurezza della caserma

Sono compresi: l’adeguamento alle norme di sicurezza della caserma dei Carabinieri per 600mila euro, i lavori di restauro conservativo del giardino storico di Villa Tittoni per 600mila euro, i lavori di recupero dell’ex carcere per 800mila euro, la manutenzione straordinaria delle scuole per 130mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi comunali per 150mila euro, la riqualificazione di via Artigiani per 400mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade per 450mila euro, il trasferimento a Città metropolitana del saldo per la realizzazione della Metrotramvia Milano Nord-Seregno per 657mila euro. A bilancio per gli interventi del 2026 vi sono quattro milioni di euro.

Interventi nelle scuole

Tra gli interventi: la manutenzione straordinaria e l’adeguamento antincendio della scuola dell’infanzia di via dolomiti per 300mila euro, l’adeguamento alle norme di sicurezza del palazzo comunale per 770mila euro, gli interventi di manutenzione e adeguamento della scuola elementare di via Dolomiti per 400mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria e l’adeguamento per la sicurezza delle scuole elementari Tolstoj per 500mila euro, gli interventi di riqualificazione delle aree gioco 250mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi comunali per 150mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria strade per 300mila euro, il terzo lotto di interventi sulla viabilità e parcheggi in via Milano per 550mila euro, il secondo lotto della riqualificazione di via Diaz per 350mila euro.