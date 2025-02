La Città di Desio si stringe intorno alla famiglia di Flavio Massa. Abitava infatti in città il pilota 59enne al comando del volo in elicottero precipitato nei giorni scorsi in provincia di Parma, in cui ha perso la vita Lorenzo Rovagnati, l’imprenditore brianzolo ed erede della nota azienda di salumi di Biassono.

Desio si stringe attorno ai familiari di Flavio Massa

Residente in città, Flavio era un professionista esperto e volontario della protezione Civile di Limbiate, dove aveva partecipato a diverse operazioni di soccorso. Lavorava per un’azienda specializzata nel noleggio elicotteri con pilota, con sede centrale a Pescara. Guidava un AW 109, Agusta – Westland ed era qualificato anche in comunicazioni radio d'emergenza, oltre aver curato spesso delle dimostrazioni di questa attività nelle scuole.

“A nome di tutti i desiani esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia per la scomparsa del caro Flavio - fa sapere l'Amministrazione comunale - una persona di grande professionalità e umanità che ricordiamo con gratitudine per il profuso impegno dedicato anche al volontariato. Ci stringiamo intorno a loro in un caloroso abbraccio, pieno di sincerità e costernazione per quanto accaduto”.

Anche i volontari di Limbiate ricordano Massa

La notizia della scmparsa di Flavio Massa ha profondamente turbato anche i volontari della Protezione civile di Limbiate, gruppo dove il 59enne era molto attivo.