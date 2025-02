Elicottero precipita, morto l'erede di Rovagnati

Un elicottero si è schianto intorno alle 19.20 di oggi (mercoledì 5 febbraio 2025) a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Nella tragedia hanno perso la vita due piloti e Lorenzo Rovagnati, erede della storica azienda di salumi con tre stabilimenti in Brianza (Biassono, Arcore e Villasanta) e uno in Emilia Romagna (a Felino, in provincia di Parma).

Elicottero precipita per la nebbia

Un elicottero è precipitato intorno alle 19:20 a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. L'elicottero si è schiantato all'interno della proprietà del castello di Castelguelfo, appartenente alla famiglia Rovagnati, fondatori della storica azienda di salumi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La zona era avvolta da una fitta nebbia. Da quanto si è potuto apprendere, l'elicottero stava decollando e forse dopo un tentativo stava provando a tornare a terra quando è avvenuto lo schianto. Sono in corso verifiche su un eventuale piano di volo e sulle informazioni date dal velivolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con alcune squadre e i carabinieri per avviare i primi accertamenti. Le indagini per ricostruire le cause dell'incidente sono coordinate dalla Procura di Parma.

Muore Lorenzo, erede Rovagnati

Nello schianto ha perso la vita Lorenzo Rovagnati, 45 anni, uno degli eredi dell'azienda di famiglia, leader nella produzione di salumi, e attuale Amministratore Delegato della Rovagnati insieme al fratello Ferruccio. Sei anni fa aveva celebrato il matrimonio con Federica Sironi nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Macherio. Lascia due figli e la moglie in attesa del terzo figlio. Il Castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati, era una meta abituale per Lorenzo, che lo raggiungeva quasi ogni mercoledì in elicottero, partendo dalla sua abitazione.

La commozione del sindaco Luciano Casiraghi

"Sono incredulo: un triste giorno per Biassono - il pensiero del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - Ho indetto il lutto cittadino sino al giorno delle celebrazioni funebri di Lorenzo Rovagnati. Ho appreso con sgomento e profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa del nostro concittadino a causa di un tragico incidente. Lorenzo è stato un giovane buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano in azienda e non solo. La sua perdita è difficile da accettare per tutti noi; un giovane che aveva davanti a sé ancora un grande futuro, come padre, e come imprenditore, ma purtroppo la vita ha riservato qualcosa di terribile per lui. Sono profondamente commosso e incredulo per quanto accaduto. In questa triste giorno, da sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della Giunta, porgo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia e alla sua amata moglie".

