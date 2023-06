Desio Summer Music Festival: i mercoledì d'estate portano la firma di Mitch Dj. Dal 14 giugno al 19 luglio saranno protagonisti musica, shopping e intrattenimenti vari: torna la programmazione dei Mercoledì di Desio nell'ambito di "Desio da Vivere", tradizionale appuntamento che animerà il centro cittadino tra corso Italia, via Garibaldi e piazza Conciliazione.

Ripartono i mercoledì d'estate con Mitch Dj

Lo Zoo di 105, Jo Squillo, Francesco Salvi e Mitch DJ, Povia, Davide De Marinis e Tutto Esaurito: dal 14 giugno, per sei settimane, riparte la programmazione dei Mercoledì di Desio.

“Un ricco e variegato calendario pensato per tutte le fasce d’età, dai piu’ piccoli ai meno giovani – spiega il sindaco, Simone Gargiulo - Si inizia il 14 giugno con una serata di apertura con gli speaker del seguitissimo programma radiofonico Lo Zoo di 105. Proponiamo una programmazione volutamente diversificata, versatile e gratuita, per venire incontro alle diverse preferenze e per vivere la città anche durante l'estate. L’idea è stata quella di creare occasioni per dare visibilità anche all’associazionismo desiano e alle altre realtà presenti sul territorio con stand e attività varie”.

Tanti i momenti di intrattenimento

Non solo eventi. La rassegna prevede intrattenimenti musicali, aree dedicate ai bambini con giochi, artisti circensi, mascotte e Super Eroi, gadget in regalo per il pubblico, mercatini tipici e ospiti con performance a sorpresa:

“Un ricco programma di iniziative per grandi e piccini e soprattutto per tutti i gusti, in grado di richiamare non solo i desiani, ma anche cittadini dei Comuni limitrofi, con l'obiettivo di promuovere Desio e il suo centro storico con l'asse commerciale – aggiunge l’assessore agli Eventi, Commercio e Marketing territoriale Samantha Baldo - Grazie alla collaborazione con la direzione artistica, abbiamo inserito nel palinsesto ulteriori eventi di aggregazione, offrendo a tutte le realtà del territorio la possibilità di partecipare alle serate. Saranno presenti, infatti, momenti di animazione promossi da associazioni cittadine, attività di ambulanti locali, pubblici esercizi e negozi, che potranno esporre all'esterno le proprie merci, i bar potranno estendere il proprio dehors, oltre a organizzare specifici momenti di intrattenimento. Occasioni di socialità e condivisione: in campo c’è un’offerta ampia e capillare, dietro tutto ciò c’è un grande impegno e un grande lavoro anche da parte dei nostri uffici che ringrazio”.

Nuovo logo per "Desio da vivere"

I Mercoledì di Desio si inseriscono nell'ambito di "Desio da Vivere", il programma di marketing territoriale promosso dall'Amministrazione comunale nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio. Queste serate con il Desio Summer Music Festival saranno l'occasione per presentare alla cittadinanza il nuovo logo "Desio da Vivere" che contraddistinguerà il palinsesto di eventi promossi dall'Amministrazione e dal Duc (Distretto Urbano del Commercio).

Il programma

Desio Summer Musica Festival, eventi realizzati in collaborazione con Star-m di Desio, che si è aggiudicata il servizio per l’organizzazione dei Mercoledì a tema. Questa la programmazione per le serate di animazione estiva:

14 giugno

Lo Zoo di 105

Lo storico programma di Radio 105 che tutti ascoltano. Tanto simpatici quanto seguitissimi dai fan del programma radiofonici, i ragazzi dello Zoo accompagneranno il pubblico con il loro divertentissimo live show.

21 giugno

Jo Squillo – La notte delle Donne

Le donne sono le protagoniste indiscusse di questa serata, con un programma ricco di momenti dedicati a loro. La serata culminerà con uno spettacolo dal vivo della celebre icona della musica italiana, Jo Squillo, accompagnata dal suo corpo di ballo, in uno show straripante di energia e vitalità.

28 giugno

Francesco Salvi e Mitch DJ Radio 105

Tutti a 90’s: si Salvi chi può! È il nuovo e frizzante tour estivo che inaugura il ritorno di Francesco Salvi. E con lui ci sarà Mitch Dj da Radio105: si ripercorrono tutte le migliori hit pop, rock e dance degli anni 90 rivisitate e non solo, facendo rivivere il mito di un decennio mai dimenticato per gli amanti della musica elettronica e pop.

5 luglio

Povia Live Show

Giuseppe Povia è un cantautore italiano molto apprezzato. Grazie ai suoi brani di grandissimo successo come “I bambini fanno ohh” e “Vorrei avere il becco”, proporrà la sua musica, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della carriera.

12 luglio

Davide De Marinis Live Show

Un cantautore e creatore di hit come “Troppo bella”, “Gino!” e molte altre. Un artista che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di comunicare emozioni attraverso la musica. Grazie al suo spessore artistico ha partecipato a programmi TV musicali come il Festival di Sanremo, Festivalbar, Chiambretti Night e molti altri.

19 luglio

Tutto esaurito di Radio 105

TUTTO ESAURITO, il programma più ascoltato d’Italia! Lo spettacolo prevede la presenza della ciurma del programma di Radio 105. La ciurma del capitano Marco Galli , “Mitch Pizza, Max Maddy, Fabio Liuzzi e Ylenia”, che intratterrà il pubblico proponendo il proprio repertorio, con dj set, musica, animazione e giochi.