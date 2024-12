Dializzati trasferiti, all'Asst Brianza piace l'ipotesi Limbiate

Dializzati trasferiti per i lavori di adeguamento previsti da gennaio all’ospedale Trabattoni Ronzoni di via Verdi a Seregno: la soluzione che piace di più alla Asst Brianza è il presidio di Limbiate. In questo modo si risolverebbe il problema del terzo turno di terapie, evidenziato nella riunione dei pazienti che si è tenuta all'ospedale di Desio alla presenza del direttore generale, Carlo Alberto Tersalvi.

Dializzati tasferiti per i lavori, si valuta l'ipotesi Limbiate

Limbiate potrebbe mettere a disposizioni gli spazi del padiglione Montessori all’interno del presidio Corberi, in modo da riuscire a "dirottare" parte dei dializzati negli ospedali di Carate e Desio. "Se venisse adottata questa soluzione si avrebbero solo i turni diurni, si andrebbe incontro anche alle richieste dei pazienti e all’ospedale di Desio si riuscirebbe a salvaguardare la gestione delle urgenze", ha spiegato il primario di Nefrologia dell'ospedale di Desio, il dottor Rodolfo Rivera.

Il disappunto verso il turno serale

I dializzati, infatti, avevano espresso attraverso anche l’Aned (Associazione nazionale emodializzati) il disappunto nei confronti dell’ipotesi di un turno serale di cure. La scelta, che dovrà essere presa nel mese di gennaio, non è ancora definitiva, ma l’orientamento è questo. L’idea emersa è che in seguito il padiglione Montessori, anche una volta ultimati i lavori, possa rimanere a disposizione dei dializzati, "così da coprire la richiesta di tutta la zona e garantire un numero maggiori di posti, vista la grande necessità", ha concluso Rivera.