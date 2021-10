Dichiarato il fallimento della New Life Vimercate

La sentenza

Nella giornata di oggi, martedì 12 ottobre 2021, è arrivata la comunicazione di sentenza dichiarativa di fallimento della New Life Vimercate S.r.l S.S.D. da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Monza.

Fallimento per la New Life Vimercate

La società di Matteo Annoni, che gestisce due palestre a Vimercate (in piazza Marconi) e a Monza (in via Aspromonte), era al centro di uno scontro legale con i proprietari dei due immobili. Già a luglio un primo capitolo della vicenda aveva riguardato la struttura vimercatese: i proprietari dell'immobile, che avevano presentato istanza di fallimento per questioni legate al mancato pagamento del canone di locazione, si erano visti respingere la richiesta dal giudice.

Le medesime problematiche erano emerse anche tra la New Life e i proprietari dell'immobile di via Aspromonte, la Immobiliare Dael S.a.s. rappresentata dall'avvocato Davide Nicolas Colnaghi in co difesa con l'avvocato Giulio Tagliabue. Proprio la Dael S.a.s. lo scorso 9 agosto aveva presentato istanza di fallimento nei confronti della New Life. Oggi la sentenza di fallimento.

Sarà ora affidato al curatore fallimentare il destino delle palestre frequentate da centinaia di utenti. Due le strade possibili: la chiusura e successiva liquidazione oppure l'esercizio provvisorio.