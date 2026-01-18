Dieci anni di successi per la compagnia teatrale Ideeinscena

Quello che si è appena chiuso è stato il decimo anno di attività di Ideeinscena, compagnia teatrale di Desio con una fitta agenda di spettacoli e iniziative. Dopo che nella prima parte dell’anno sono proseguite senza sosta le repliche de “Il tacchino” di Georges Feydeau, alla fine del 2025 è andata in scena la “prima” della nuova produzione teatrale del gruppo: in un teatro Ideal di Varedo gremito in ogni posto a sedere, è iniziato così il tour di “Twist”, una commedia brillante scritta da Clive Exton.

Per Ideeinscena un anno impegnativo e con tante soddisfazioni

“Con questo lavoro – spiega il regista Andrea Pizzi, che è anche il protagonista della divertentissima pièce – ci siamo immersi in un’ambientazione british, con una vicenda talmente ingarbugliata da diventare travolgente. Siamo molto contenti della risposta del pubblico, che anche nelle prime repliche dimostra di apprezzare la commedia”. Sono piaciute molto le scenografie firmate da Elisabetta Pajoro, i costumi realizzati da Roberta Nardo e le musiche originali di Alberto Marelli.

Al lavoro con la nuova commedia

Gli appuntamenti dei primi mesi del 2026 per la compagnia teatrale Ideeinscena sono svariati: Sirone, Origgio, Nibionno e Lissone sono alcuni tra i prossimi teatri che vedranno in scena la compagnia desiana. Nel frattempo è però in allestimento una nuova produzione: “Il prossimo 11 aprile debutterà un’esilarante commedia – continua Pizzi – Riprenderemo un testo reso famoso da Erminio Macario, indimenticato attore del dopoguerra. Il titolo originale è ‘Finestre sul Po’, da noi riadattato in ‘Il balcone dei Cornetti’. Il testo è stato adattato dal giovane Giacomo Bertò e dal sottoscritto, un esperimento che speriamo venga apprezzato. In scena ci sarà la compagnia al gran completo”.