Diego sei un campione: dal cancro alla vittoria del concorso musicale

Giovedì 23 maggio Diego Vergani, il ragazzino di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, che si sta riprendendo da un tumore al cervelletto, si è recato a scuola come suo solito, anzi, con orario leggermente ridotto perché molti dei suoi compagni erano impegnati in un concorso musicale ad Albavilla. Anche lui, in teoria, avrebbe dovuto partecipare, ma non se la sentiva. In tarda mattinata la professoressa di pianoforte Anna Scolamiero ha chiamato a casa il papà per chiedere se poteva registrare un paio di video per far partecipare anche Diego in modalità telematica, anche se forse nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo.

Ha vinto il concorso musicale

Cento punti su cento, primo premio assoluto e unico della scuola media di Barlassina, dove frequenta il terzo anno, a ottenere la valutazione piena. C’era, però, un dubbio, ovvero che il risultato fosse influenzato dalla sua situazione.

«Non ci volevo credere, quando ho parlato con la professoressa le ho detto che l’avevano fatto vincere, “E invece ha toppato in pieno, signora, perché la giuria non sapeva niente della sua battaglia contro il tumore”, mi ha risposto subito lei», racconta la mamma Francesca D’Amico.

La giuria non si è fatta influenzare dalla malattia

Chi ha valutato la performance di Diego non si è quindi assolutamente lasciato influenzare dai suoi problemi di salute, perché non sapeva nulla del ragazzino che suonava. Nessuna spinta o «aiutino», ma solo la bravura di Diego che ha colpito tutti gli ha portato questo premio.

«Ha iniziato a urlare dalla gioia quando ha saputo di aver vinto, era felicissimo - riprende la mamma - E tutti noi con lui».

E' stato festeggiato dalla scuola

Per festeggiare chi si distingue in questi concorsi la scuola organizza una celebrazione in cui vengono consegnati diplomi e medaglie e questa, tenutasi nella mattinata di lunedì 27, non poteva che essere un po’ più speciale, con la preside Maria Alberti e il sindaco Piermario Galli presenti per fare i complimenti a Diego.

«Mi chiedeva: “Ma è proprio mio?” quando ha preso l’attestato. A me invece sembrava che mi stesse scoppiando il cuore quando ha sorriso», continua la madre.

Il 3 giugno ha compiuto 14 anni

Una vittoria che è arrivata a ridosso del suo 14esimo compleanno, che Diego ha festeggiato lunedì 3 giugno, nel modo migliore possibile. Un premio per le sue abilità e per il suo impegno a volersi riprendere e a non tralasciare la musica nemmeno nei momenti più difficili.