Il Comune attiva una email dedicata. I cittadini potranno segnalare la disponibilità di alloggi per favorire l'accoglienza.

Anche il Comune di Usmate Velate si attiva su diversi fronti per offrire sostegno e solidarietà al popolo ucraino.

Disponibilità di alloggi, donazioni e raccolta viveri: Usmate si attiva per l'Ucraina

Nel dettaglio l'Amministrazione comunale sta lavorando in stretto contatto con Prefettura di Monza, Questura di Monza ed Enti gestori per organizzare le risposte necessarie a fronteggiare l'emergenza umanitaria, conseguenza della guerra in Ucraina, e il conseguente arrivo di profughi in fuga dal Paese.

Al proposito, la Prefettura di Monza e Brianza ha chiesto alle Amministrazioni Comunali di segnalare strutture per l'accoglienza o qualsiasi tipo di bene pubblico o privato che possa essere di ausilio. Il Comune di Usmate ha quindi avviato una ricognizione sul territorio e intende coinvolgere in questo processo anche la popolazione per raccogliere l'eventuale disponibilità dei cittadini all'accoglienza e al sostegno della popolazione ucraina in fuga dalle proprie case presso i centri Prefettizi (CAS).

Al contempo, il Comune sta operando in sinergia con Offertasociale e le realtà del territorio per organizzare una rete di supporto all'accoglienza e per supportare le famiglie già ospitanti cittadini ucraini.

“Il Comune di Usmate Velate è aderente alla rete SAI, sistema di accoglienza e integrazione, attraverso Offertasociale – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Persona Greta Redaelli - tale rete mette a disposizione dei Comuni degli operatori per interventi territoriali che potranno essere messi a disposizione dei cittadini ucraini. Come Amministrazione vogliamo costruire una rete in cui condividere risorse, energie, competenze e informazioni che ci consentano di strutturare interventi mirati e di non lasciare soli né i cittadini ucraini né le famiglie che li accoglieranno”.

Per raccogliere informazioni ed iniziative, sul sito del Comune di Usmate Velate è disponibile la sezione “Emergenza Ucraina” che verrà costantemente aggiornata con puntuali indicazioni utili alla cittadinanza, alle famiglie ospitanti e ai profughi ucraini.

Disponibilità di alloggi, una email dedicata all'accoglienza

Il Comune di Usmate Velate ha attivato una apposita mail, emergenzaucraina@comune.usmatevelate.mb.it alla quale è possibile scrivere (indicando i propri recapiti per poter essere ricontattati) per: segnalare, da parte di privati cittadini, la disponibilità di strutture per l'accoglienza dei profughi, specificando informazioni sull'immobile fra cui indirizzo, metratura, presenza di arredi, etc. da inserire nella rete dei centri Prefettizi (CAS); segnalare, da parte di privati cittadini, la disponibilità ad accogliere profughi nella propria abitazione specificando spazi e informazioni relative al nucleo familiare ospitante (numero componenti); segnalare persone in arrivo sul territorio di Usmate Velate o già arrivate in città dall'Ucraina, per ricevere informazioni sui percorsi da intraprendere o per un sostegno nella ricerca di ospitalità; comunicare ulteriori modalità attraverso le quali i cittadini vogliano rendersi in qualsiasi modo disponibili.

Come registrare la presenza

Come comunicato dalla Prefettura di Monza e Brianza e dal servizio immigrazione della Questura di Monza e Brianza i cittadini provenienti dall'Ucraina sono regolari sul territorio italiano per 90 giorni e, di conseguenza, possono attendere l'evolversi della situazione prima di avanzare richiesta di protezione internazionale. Nel dettaglio i cittadini provenienti dall'Ucraina devono recarsi presso il Comando di Polizia locale per formalizzare la dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione di presenza. Il Comune si preoccuperà di inviare contestualmente le due dichiarazioni alla Questura.

La registrazione dei cittadini ucraini sarà fondamentale per la formazione di una banca dati utile non solo per il monitoraggio delle presenze, ma anche per dare il via ad azioni ed interventi di tipo sanitario (tamponi, vaccini, cure mediche) e di tipo scolastico per i minori. Per ogni ulteriore informazione è possibile presentarsi senza prenotazione presso il Comando di Polizia Locale di Usmate Velate.

Raccolta viveri

Ma la solidarietà non si ferma qui. Il Comune di Usmate Velate, supportando un progetto solidale promosso dal Comune di Brugherio, sostiene la raccolta viveri a favore del campo profughi di Presov, in Slovacchia, dove già sono giunti migliaia di profughi della guerra in Ucraina.

Una collaborazione che consentirà, attraverso una filiera tracciata e sicura, di poter aiutare chi sta scappando dai bombardamenti per raggiungere Presov, una città della Slovacchia situata a poco più di 120 km dal confine con l'Ucraina. A Usmate Velate, sarà possibile partecipare alla raccolta contribuendo a partire da giovedì 10 marzo con alimentari non deperibili, prodotti per bambini, medicinali e generi per l’igiene personale da consegnare in Municipio (presso i locali della Protezione Civile accendendo dal cortile

interno) nei seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e sabato 9.30-11.30 e mercoledì 18-20. La raccolta viveri sarà gestita dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, col supporto di amministratori e di privati cittadini che si renderanno disponibili per il confezionamento degli scatoloni e la suddivisione del materiale raccolto.

Raccolta fondi della Croce Rossa

L'Amministrazione comunale ricorda infine che è sempre attiva la campagna straordinaria di raccolta fondi in soccorso alla popolazione ucraina lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr con il sostegno della RAI. Inviando un semplice sms o con una chiamata da rete fissa al numero 45525 è possibile dare un contributo concreto al lavoro che le principali organizzazioni umanitarie stanno già svolgendo ai

confini dell’Ucraina. I fondi raccolti saranno destinati a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.