Seregno

Attivo in via Bottego 12 a Seregno il secondo distributore di sacchi per la raccolta differenziata, accessibile 24 ore su 24 con la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari oppure con la G-Card per le aziende.

Nuovo distributore di sacchi per la raccolta differenziata

A Seregno è attivo in via Bottego al civico 12, nei pressi dello Spazio Civico del quartiere Sant’Ambrogio, il secondo distributore di sacchi per la raccolta differenziata, accessibile 24 ore su 24. Aumenta così la copertura del servizio sul territorio su tutte le aree della città a cura di Gelsia Ambiente, in particolare in via Bottego, via Fratelli Bandiera, via Umberto I e presso la piattaforma ecologica. Per i cittadini il nuovo impianto garantisce un aiuto in più, con un risparmio di tempo e un servizio più efficiente.

I sacchi disponibile per gli utenti

I sacchi disponibili in quest’area sono quelli gialli per la frazione multimateriale leggera (imballaggi in plastica, in alluminio e in acciaio), i sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta dell’umido, i sacchi bluRfid per la raccolta indifferenziata e i sacchi arancio per la raccolta dei pannolini, pannoloni e tessili sanitari. Si ricorda che sul sito internet di Gelsia Ambiente e sulla G-App è possibile trovare tutti gli 84 distributori presenti sul territorio gestito dalla società con sede a Desio.

In rete tutti i distributori

Tutti i distributori sul territorio sono in rete, questo significa che è possibile effettuare il prelievo anche se il distributore non è posizionato nel proprio Comune di residenza. Inoltre, attraverso G-app è possibile visionare anche le rimanenze all’interno della macchina. Per eventuali informazioni e segnalazioni è possibile scrivere a info@gelsiambiente.it oppure chiamare il numero verde gratuito 800 445964.