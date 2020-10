Tutti i servizi di Gelsia Ambiente sul telefonino

Tutti i servizi di Gelsia Ambiente a portata di click. Esce la nuova G-app, l’applicazione gratuita da scaricare sul telefonino per tenere a portata di mano tutte le informazioni sui servizi di igiene ambientale nel proprio Comune.

Sul telefonino tutti i servizi di Gelsia Ambiente

In quale giorno viene ritirata la carta? Quando c’è lo spazzamento meccanizzato sotto casa? Dove butto il batuffolo di cotone? A queste e tante altre domande risponde G-app, la nuova applicazione gratuita di Gelsia Ambiente, disponibile per dispositivi Android e iOS, che permette ai cittadini di avere informazioni aggiornate su tutti i servizi erogati dall’azienda del Gruppo Aeb-Gelsia.

Le funzionalità di G-app

Sono numerose le funzionalità di G-app di Gelsia Ambiente, da scaricare sul telefonino con una successiva registrazione individuale. Il calendario dei servizi, l’elenco degli Ecopoint dove buttare abiti usati, medicinali scaduti e pile esauste oppure la dislocazione dei distributori dei sacchetti per la raccolta differenziata, con la dotazione aggiornata in tempo reale e la geolocalizzazione per raggiungerli con il navigatore satellitare.

Dove lo butto?

Attraverso la app è possibile anche consultare un elenco di oltre seicento tipologie di rifiuti per sapere in quale sacchetto buttarli e praticare una corretta raccolta differenziata. L’utente potrà anche inviare segnalazioni in materia di rifiuti con le fotografie allegate, oltre a ricevere notifiche sulle novità e le eventuali variazioni dei servizi nel Comune di residenza.

Un ampio servizio sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 20 ottobre.

Torna alla home page