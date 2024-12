Divampa un incendio in un box

Intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco a Caponago per domare un incendio divampato in un box condominiale

Il box distrutto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 17.45 di martedì 24 dicembre dopo che era scattato l'allarme per un incendio divampato in un box di un condominio di via Verdi a Caponago. Le squadre giunte sul posto hanno prontamente spento l'incendio, evitando così che potesse coinvolgere ulteriori strutture e che causasse feriti

Sul posto sono giunte l'autopompa e l'autobotte da Vimercate.