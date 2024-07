Divelte le targhe in ricordo dei Caduti «Non rispettano nemmeno i morti»

Hanno divelto una quarantina di targhe (la metà di quelle presenti), abbandonandole poi sul terreno, tra foglie ed erba: rettangoli di metallo dal significato profondo perché rendono doveroso omaggio ai giovani besanesi partiti per il fronte durante la Grande Guerra e mai più tornati a casa.

Una scorribanda vergognosa quella compiuta da ignoti al Parco della Rimembranza prospiciente il cimitero del capoluogo. La segnalazione di quanto accaduto è pervenuta in Comune settimana scorsa.

Un sentimento opposto a quello che suscitano gli autori del vandalismo.

«Di solito non commento gesti del genere per non dare visibilità a chi li compie - ha proseguito il primo cittadino - ma questa volta vorrei semplicemente chiedere a chi si è comportato così quale sia stato il gusto, il divertimento, l’intima soddisfazione provata nel fare questa stupidata. Se non si ha rispetto per i morti, non si ha rispetto ormai più per niente...».