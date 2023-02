Decine di documenti, con dati personali e sensibili, alla portata di tutti. Un nuovo episodio legato alle condizioni di assoluto degrado e abbandono del comparto del vecchio ospedale cittadino di Vimercate. Questa volta la vicenda non riguarda, però, l’area del monoblocco, ormai reso un rudere dal tempo che passa (la struttura ha chiuso alla fine del 2010) e dall’incuria, dove più volte si sono verificate incursioni e violazioni (documentate con tanto di video finiti anche nel web), ma le vecchie Medicine di via Cereda.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Documenti con i dati sensibili di medici e utenti alla portata di tutti

Da qualche giorno era infatti segnalata la presenza di documenti sparsi a ridosso di un cancello laterale della struttura che si affaccia su via Ospedale. Per intendersi di fronte al vecchio Pronto soccorso, dall’altra parte della strada.

Un’ala dove, a ospedale aperto si trovavano una parte degli uffici amministrativi e gli sportelli per le prenotazioni delle visite e per la scelta del medico di base. E proprio questo ultimo genere di documenti contenevano le cartelle che qualcuno, dopo esseri introdotto furtivamente nella struttura, ha probabilmente gettato da una delle finestre. Con il risultato che i fogli si sono sparsi nel cortile interno, anche a ridosso della cancellata e quindi visibili e alla portata di tutti.

«Opzione intra - extra moenia», si legge su una cartellina. In sostanza si tratta di documenti, risalenti alla fine degli anni Novanta, attraverso i quali i medici in servizio all’ospedale dovevano scegliere se lavorare per l’ente pubblico in via esclusiva o proseguire contestualmente anche l’attività privata. Accanto, decine di fogli sparsi con i nomi dei medici dell’epoca e la relativa scelta effettuata. Non solo. Tra i documenti sono infatti ben visibili anche i moduli utilizzati dagli utenti per la scelta del medico di base. Documenti alla portata di tutti con tanto di dati personali e indirizzi delle persone.

Rifiuti di ogni genere

L’ennesimo episodio che certifica il degrado dell’intero comparto. Basta spostarsi, infatti di qualche metro, per vedere con i propri occhi anche le condizioni della portineria di ingresso all’ospedale. Da qualche tempo alle vetrate in frantumi e a rifiuti di ogni genere si è aggiunta anche una carrozzina per disabili, gettata a terra e distrutta. Tutto questo in attesa che, prima o poi, incomincino i lavori di demolizione e riqualificazione alla luce del nuovo accordo di programma sottoscritto da Comune, Regione e Asst Brianza.