Don Angelo Fossati non è più il referente della chiesa Madonna di Fatima

Dal primo settembre l’amatissimo don Angelo Fossati, una vera e propria istituzione per il quartiere Polo di Meda, non è più il referente per la comunità Madonna di Fatima.

A comunicarlo, attraverso una lettera inviata alla Comunità pastorale Santo Crocifisso, è stato il vicario episcopale per la Zona V di Monza, monsignor Michele Elli, che ha spiegato come il sacerdote 88enne «continuerà ad abitare lì come residente e svolgerà le attività liturgiche proprie del suo ministero sacerdotale. Inoltre, accompagnerà con la preghiera e con la sua esperienza coloro che saranno chiamati a svolgere le attività pastorali».

"Grazie a don Angelo per quello che ha fatto per la comunità"

Il vicario ha espresso la sua gratitudine a don Angelo, per l’entusiasmo e la dedizione con cui si è occupato della comunità di Meda Sud:

«Vorrei ripetere quel grazie che già personalmente gli ho detto per il lavoro generoso e solerte che da tanto tempo offre alla vostra comunità. Però gli anni passano e considerata la sua veneranda età mi sembra giusto e per me doveroso, dopo aver dialogato con lui e con la diaconia, chiedergli questo. Ringraziamo ancora di cuore don Angelo per la generosità e la passione con cui ci ha testimoniato e continua a testimoniare l’amore grande per Gesù e per la Chiesa».

Al suo posto Mariella Fossati

Monsignor Elli ha quindi annunciato chi prenderà il suo posto: