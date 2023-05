"Laurea ad honorem" a don Angelo nel giorno del suo compleanno

A Meda una simbolica «laurea ad honorem» a don Angelo Fossati, vicario parrocchiale di Madonna di Fatima, in occasione del suo compleanno.

Giovedì 4 maggio il Polo ha festeggiato gli 87 anni del suo «padre spirituale» con una festa per ringraziarlo dei tantissimi anni di servizio nella parrocchia di Madonna di Fatima. «E’ il più bel regalo che potevate farmi», le parole commosse del don all’apertura della Messa delle 20.45: «Che bello vedere qui così tanti di voi e soprattutto così tanti giovani». Alla cerimonia hanno infatti partecipato tantissimi giovani giocatori e giocatrici dell’associazione sportiva Atletico Meda Sud, che hanno voluto essere presenti per ringraziare don Angelo che è da sempre un pilastro del quartiere.

«Non pensavo di arrivare a questa età», ha scherzato il sacerdote: «Mi sono ritrovato a sfogliare i registri dei battesimi e dei funerali che ho celebrato in tutti questi anni e mi sono tornate in mente tutte le persone che ho incontrato. E’ bello vedere come tutta questa gente ha collaborato e lavorato per il bene di questa comunità e come continua a farlo». E ha concluso con un invito: «Continuiamo a lavorare insieme per far sì che questo quartiere diventi vivo e animato dalla vostra gioia».