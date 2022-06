Don Eugenio lascia la comunità pastorale San Paolo

Il sacerdote, 78enne, che segue la parrocchia di Birone e gestisce la scuola materna "Immacolata" è stato nominato «residente» presso la comunità pastorale «Beato Carlo Gnocchi» di Inverigo.

Trasferimento da settembre

Dopo 9 anni a Giussano, con il ruolo di vicario, don Eugenio Carminati che segue la parrocchia di Birone e gestisce anche l’asilo «Immacolata» in frazione, è stato nominato dall’arcivescovo Luciano Angaroni, vicario episcopale di zona, «residente» presso la comunità pastorale «Beato Carlo Gnocchi» di Inverigo. Da settembre dunque lascerà i suoi fedeli che in questi anni gli hanno sempre dimostrato grande affetto e stima, e gli sono stati vicini durante la sua malattia. A fine dicembre del 2018 proprio il sacerdote, oggi 78enne, aveva informato i suoi parrocchiani, dal pulpito della chiesa, della sua malattia: un tumore piuttosto aggressivo che ha richiesto un ricovero in ospedale, un delicato periodo di cura e l’amputazione del braccio destro. Tutta la comunità gli era stata accanto in questo difficile momento, sostenendolo nella sua battaglia.

Don Eugenio è una figura di riferimento per tante famiglie, e ha alle spalle una lunga professione religiosa; è stato per 12 anni in una parrocchia alla periferia sud di Milano, San Silvestro in Ronchetto sul Naviglio, poi 16 anni come parroco ad Arcore e 9 a Giussano.

Il suo successore

Alla partenza di don Eugenio seguirà l’arrivo di un nuovo vicario per la comunità San Paolo. Sempre monsignor Angaroni ha infatti annunciato il trasferimento a Birone di don Mauro Mascheroni, originario di Cantù, classe 1967, ordinato sacerdote nel 1994. Il sacerdote, che arriva da Seregno, da settembre sarà vicario e risiederà in frazione.