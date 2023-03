Don Franco torna nella sua Velasca per l'ultima volta

Chiesa gremita e una cinquantina di sacerdoti almeno presenti.

Tante le persone che nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo, hanno voluto esserci nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Vimercate, per l'ultimo saluto a don Franco Passoni, prete della comunità, responsabile di Santa Maria Maddalena di Velasca, morto lunedì scorso.

Ad officiare sull'altare, insieme al vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni, il responsabile della Comunità di Vimercate e Burago don Mirko Bellora , il decano don Angelo Puricelli. Nelle prime file, come detto, decine di sacerdoti, molti dei quali con don Franco hanno condiviso anni del cammino sacerdotale a Vimercate e non solo.

Presente alla cerimonia anche il sindaco di Vignate, Paolo Gobbi, cresciuto in oratorio, dal 2001 al 2025, con don Franco, all'epoca parroco nel suo Comune.

In apertura di cerimonia, monsignor Angaroni ha dato lettura di una lettera inviata dall'arcivescovo Mario Delpini.

"Desidero condividere la preghiera di suffragio e riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, stimato e amato la figura di don Franco Passoni - ha scritto l'arcivescovo - Ha vissuto l'ultimo tratto della sua vita in condizioni di salute precarie, ma in condizioni spirituali esemplari. Sereno, riconoscente per le attenzioni premurose dei suoi cari, fiducioso nel suo Signore. Ho conosciuto e apprezzato don Franco in diverse situazioni e ho amato la sua intelligenza, capace di critica ma sempre con amore e disponibilità a costruire. Ha svolto il suo ministero con uno stile modesto, ma costantemente pronto a servire, a non far mancare la sua parola... Ha cercato la verità e ora la contempla nella comunione con Dio...".