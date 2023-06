Don Gianni ricorda i 50 anni di sacerdozio

Grande festa a Tregasio, frazione di Triuggio, per il 50esimo di ordinazione sacerdotale di don Gianni Casiraghi, che ricorre il 28 giugno.

Don Gianni festeggia 50 anni di sacerdozio

"Vi ringrazio per l’apertura di cuore che state dimostrando". Ieri, domenica 25 giugno 2023, a Tregasio sono iniziati i festeggiamenti per i 50 anni di sacerdozio di don Gianni Casiraghi. Nato nella frazione l’11 agosto 1946, fu ordinato in Duomo il 28 giugno 1973. Il primo incarico fu a Milano presso la parrocchia della Madonna di Fatima dove era addetto all’oratorio e rimase per 18 anni. Poi fu trasferito a Cambiago per ben 25 anni, prima di fare ritorno nella sua Tregasio, nel 2016, come sacerdote residente con incarichi pastorali.

Gli auguri del parroco, don Damiano Selle

"50 anni fa hai scelto di fare della tua vita una donazione perpetua nel ministero sacerdotale - le parole del parroco, don Damiano Selle - In tutti questi anni sei stato come una fontana dissetante per i tuoi studenti, prima, per i tuoi parrocchiani, dopo, e ora per i tuoi concittadini. Questi 50 anni sono stati tutti spesi bene per il Signore, tuttavia questa ricorrenza non concede tregua, ti incitiamo ad andare avanti come puoi e fin dove puoi perché il compito di un prete è quello di amare fino alla fine". Al termine della Messa, a cui hanno partecipato numerosissime persone, tra cui il gruppo Vigentino, gli omaggi al sacerdote dalla classe del 1946 e dal Gruppo Alpini di Tregasio che ha donato una stella alpina in legno.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani 27 giugno 2023.