Don Giuseppe invita Mr Rain in parrocchia

Il sacerdote di Robbiano di Giussano è rimasto molto colpito dal testo di «Supereroi», che ha analizzato in tutte le sue sue parti, trovandoci diversi passi del Vangelo e molti messaggi utili per tanti giovani.

La canzone è arrivata dritta al cuore del sacerdote

Sin dall'inizio è rimasto colpito dalla sua canzone, pur non conoscendolo come artista e non avendolo mai sentito cantare prima, ma quel testo, così diretto ed autentico, gli è subito arrivato al cuore. Tra i tanti fan di Mr Rain, in gara a Sanremo, pochi giorni fa, c'è anche don Giuseppe Corbari, che vorrebbe incontrarlo e farlo conoscere ai suoi giovani dell'oratorio.

L'invito a venire in parrocchia

«Mi piacerebbe tanto invitarlo a Giussano, per un incontro con i ragazzi, ne sarebbero felicissimi. La sua canzone è un messaggio potentissimo, un condensato di versi del Vangelo». Un invito per ora solo a parole che però don Giuseppe Corbari vorrebbe tanto anche concretizzare in fatti.

Sabato scorso, durante la finale della kermesse canora, il don ha chiaramente espresso, attraverso il suo canale Telegram, quale secondo lui, era la canzone più bella del Festival: quella di Mr Rain. E per sostenere il rapper bresciano ha invitato tutti coloro che lo seguono sul canale della parrocchia, a votare il giovane cantante, un invito ben accolto, visto il risultato che ha ottenuto Mr Rain: è salito sul podio, conquistando il terzo posto.

Nel testo tanti passi del Vangelo

L'apprezzamento per il rapper si è tradotto però anche attraverso una sorta di «analisi del testo» che don Giuseppe ha preparato per i suoi parrocchiani, diffusa sempre su Telegram domenica 12 febbraio, poco dopo la vittoria sul palco sanremese. Dal titolo, alle parole, «Supereroi» racchiude in sè un messaggio potente, positivo.

«Potrebbe essere una sorta di inno per tanti; i versi della canzone potrebbero essere espressioni del Vangelo, ad esempio il ritornello: “camminerò a un passo da te”, ricorda un passo del vangelo di Luca, oppure "Perchè siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me, rimanda al passo del Vangelo di Matteo».

Una sorta di lezione di vita, fatta in musica che don Giuseppe vorrebbe poter trasmettere ai ragazzi, magari grazie ad un incontro con il rapper. L’invito è stato lanciato...