Don Renato dice «50», la scuola materna di Bernate in festa per il suo pastore

Seduto su una sedia bianca, scherma i raggi del sole con i suoi inconfondibili occhiali da sole. Lo raggiungiamo nel giardino della scuola "Durini", all’ombra del campanile di Bernate di Arcore, che durante la nostra visita è in fermento per la festa di fine anno. Quello che non sa, però, è che la festa è anche per lui, per celebrare con i "suoi" bambini mezzo secolo dedicato al Signore.

Cinquant'anni dedicati al Signore

Tra qualche giorno, infatti, il vulcanico don Renato Vertemara ricorderà i 50 anni di ministero. Tanto è passato da quel 7 giugno del 1975, giorno in cui venne ordinato sacerdote dall’allora cardinale Giovanni Colombo. Quella di don Renato è stata però una vocazione precoce, nata quando era ancora un ragazzino che frequentava l’oratorio di Carnate, suo paese d’origine.

"All’epoca, a gestire la parrocchia, c’erano don Ezio Re, don Felice Radice e poi anche don Adriano Morandi: tre grandi sacerdoti che mi hanno aiutato ad ascoltare e rispondere presente alla chiamata del Signore - racconta il diretto interessato mentre attorno a lui bambini e insegnanti preparano la festa nel giardino della scuola - Avevo solo 11 anni quando entrai in seminario: inizialmente fui destinato a quello di Arcore, ma non c’era posto (altri tempi...), così dovetti andare a quello di Seveso".

Le parrocchie servite dal pastore

Poi, dopo l’ordinazione, il lungo viaggio ministeriale. Prima a Cernusco Lombardone, tra le parrocchie di San Macario e San Giovanni Battista; poi, dal 1994, a Casale Litta, nel Varesotto: "Fui chiamato a gestire in comunità tre piccole realtà che operavano per conto proprio: non fu semplice, ma fu altrettanto gratificante - prosegue don Renato - Tra loro c’era anche la parrocchia di Bernate... un vero segno del destino".

O meglio, della Provvidenza. Perché nell’inverno del 2004 al sacerdote viene chiesto di lasciare Varese per fare ritorno in Brianza, ad Arcore, per diventare parroco... di Bernate. Un vero e proprio regalo di Natale per la comunità arcorese, che da subito accolse don Renato con grande entusiasmo. Da quel momento sono passati vent’anni, ma per il sacerdote il tempo sembra essersi fermato. Perché se è vero che di cambiamenti ce ne sono stati tanti, l’unico punto fermo (e di riferimento) per i fedeli di Bernate, tra le attività della «Durini» e della Polisportiva oratoriana, è rimasto proprio don Renato.

A festeggiare don Renato anche il parroco don Virginio e il sindaco

Come hanno confermato anche il sindaco Maurizio Bono e il parroco don Virginio Vergani: "Grazie, grazie e ancora grazie per la tua costante e significativa presenza in mezzo a noi - le loro parole al momento di festa di venerdì pomeriggio - Auguri per questo anniversario, don Renato: la tua costante attività al servizio della nostra comunità è un qualcosa di veramente importante e prezioso".

E alla fine anche lui, don Renato, che di parole ce ne ha concesse poche, si deve "arrendere2, forse ricacciando indietro anche qualche lacrima di commozione davanti allo striscione srotolato dai "suoi" bambini: "Che posso dire, grazie a voi di questo bellissimo momento. Sono passati tanti anni, 50 addirittura, ma quella del sacerdozio resta un’esperienza bellissima che non esiterei a rifare da capo".