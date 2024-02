Un periodo di riposo e riflessione per don Samuele Marelli

Un periodo di riposo e di riflessione per don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno. E' stato comunicato al termine delle Messe del fine settimana, attraverso un comunicato scritto dal vicario episcopale, monsignor Michele Elli.

Per don Samuele un "periodo di stacco"

La comunità pastorale di Seregno per un periodo dovrà rinunciare alla presenza e al servizio pastorale di don Samuele Marelli, responsabile degli oratori e della pastorale giovanile (dal settembre 2017), già presidente per nove anni della Fom (Federazione oratori milanesi). Il sacerdote 47enne, originario di Novedrate, ha festeggiato i vent'anni di ordinazione nel giugno del 2022, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Luigi.

"Con la presente vengo a comunicarvi che, dopo attento e ponderato ascolto, si è deciso di accogliere la richiesta di don Samuele Marelli per un periodo di stacco dagli impegni pastorali diretti, al fine di favorire un recupero psico-fisico e per rileggere l’esperienza di questi anni impegnativi di ministero", è il comunicato del vicario episcopale letto al termine delle funzioni religiose festive.

Il vicario episcopale: "Lo accompagniamo nella preghiera"

Nel comunicato si aggiunge che il sacerdote ha già iniziato un tempo di preghiera e riflessione.

"Noi lo accompagniamo con riconoscenza per il lavoro svolto in questa comunità e con la preghiera". Il vicario ha quindi rivolto un invito ai fedeli: "A tutta la comunità ora viene particolarmente chiesto di proseguire insieme nelle attività della pastorale giovanile cittadina, con rinnovato spirito di corresponsabilità".

Nei giorni successivi il prevosto, monsignor Bruno Molinari, non ha voluto aggiungere altro alla comunicazione di monsignor Elli.