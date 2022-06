Doppia festa domenica all’oratorio San Rocco. Nel giorno più importante delle celebrazioni in onore di San Luigi, la comunità San Giovanni Paolo II ha ricordato i vent’anni di ordinazione sacerdotale di don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile dal settembre 2017.

Festa per il 20esimo di don Samuele

«È magnifico essere uomini ed essere preti - ha commentato il sacerdote durante la Messa domenicale nella chiesa dell’oratorio, seguita dalla tradizionale processione - Sono molto fortunato perché passo tanto tempo con i ragazzi divertendomi, in particolare in questo periodo con l’oratorio estivo».

Marelli, classe 1976, originario di Novedrate, è prete dal 2002. Hai iniziato come responsabile della pastorale giovanile di Nova Milanese e nel 2008 ha ricoperto, tra gli altri l’incarico di direttore e presidente della Fondazione oratori milanese (Fom). Al San Rocco è subentrato all’assistente, don Gimmy Poretti, riunendo le attività dei sei oratori cittadini.

«Dal momento che è stata una delle ultime classi di sacerdoti a essere ordinati dal cardinale Carlo Maria Martini, abbiamo pensato di donargli i primi volumi della collana dedicata agli insegnamenti del cardinale - ha commentato durante la celebrazione monsignor Bruno Molinari, guarito dal Covid - Conosciamo tutti molto bene l’amore per i libri del nostro don Samuele». Marelli è autore di diversi volumi, l’ultimo «Fare casa: giovani e vita comune» del 2021. Si è conclusa così la festa dell’oratorio che ha visto tanti ragazzi protagonisti delle attività e della logistica per sette giorni.