A settembre, subito dopo essere rientrata a scuola, aveva lanciato sui social «Corri con Niki», coinvolgendo compagni di classe, insegnanti e genitori nella «Pigiama Run» di Milano. Il 29 ottobre, in occasione del suo nono compleanno, attraverso il profilo TikTok della mamma ha lanciato la raccolta fondi «Dona con Niki», sempre con la finalità di dare un contributo alla Lilt e sostenere i progetti per la Pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori.

«Dona con Niki»: niente giochi o regali, la baby influencer per il suo compleanno raccoglie fondi per la Lilt

E finora la «baby influencer» Nicole Vario è riuscita a raccogliere quasi 2mila euro, una somma che potrebbe aumentare nelle prossime settimane, dato che l’iniziativa benefica proseguirà fino a fine anno.

Ha voluto rendere il suo compleanno davvero solidale questa piccola grande alunna della classe 4B della scuola primaria del Polo a Meda, che da gennaio sta lottando con forza contro un rabdomiosarcoma, un tumore dei tessuti molli scoperto all’improvviso, dopo essere tornata da una lezione di pattinaggio, lo sport che ama e che pratica a Desio, nell’asd Skate up.

Mesi di lotta e di chemioterapie in cui non ha mai perso il sorriso e la sua voglia di vivere contagiosa, infondendo coraggio agli altri.

«Fortunatamente le cure hanno funzionato bene, l’ultima risonanza era molto positiva - dichiara la mamma Antonella Principato, sempre al suo fianco insieme a papà Federico Vario, alla sorella Ambra e al fratellino Alex - Si trova in una fase di mantenimento, sta continuando le terapie, ma il periodo peggiore è decisamente passato. Siamo più spensierati, ma ovviamente restiamo sempre all’erta».

Nicole sta tornando ad una vita "normale"

Nicole ha ripreso le lezioni scolastiche e gli allenamenti di pattinaggio, sta tornando a condurre una vita «normale», pur con le limitazioni che la sua delicata situazione comporta.

«Vogliamo che riprenda le sue abitudini e le permettiamo di fare tutto quello che le è consentito dai medici, senza paure eccessive - conferma la mamma - E’ importante che i bambini malati non vengano limitati, esclusi o isolati, perché la vita va avanti nonostante la malattia. Il tumore va combattuto, ma intanto si può continuare a vivere, apprezzando ogni singolo istante».

Ed è anche per trasmettere questo messaggio di speranza e di resilienza che Niki, in occasione del suo compleanno, non ha voluto giochi. «Ne ho tanti - spiega nel video su TikTok - Vorrei che come regalo faceste una donazione alla Lilt, per aiutare chi sta lottando come me». Il suo desiderio più grande? «Che tutti i bambini malati guariscano».

Mamma Antonella ha subito accontentato la figlia e attraverso il sito della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) ha lanciato la raccolta fondi «Dona con Niki» (https://sostieni.legatumori.mi.it/campaign/dona-con-niki/), attraverso la quale è possibile effettuare una donazione e sostenere la lotta contro i tumori pediatrici.

Donazioni fino al 31 dicembre

«Grazie al passaparola e al video su TikTok siamo riusciti a raccogliere quasi 2mila euro in pochissimo tempo, una piccola goccia che però ha un grande significato - prosegue Antonella - Chi volesse aiutarci a realizzare il desiderio di Niki può donare fino al 31 dicembre».

E siccome non poteva mancare un bel momento con gli amici, il 29 ottobre al «Pollicino» di Seregno in cinquanta, tra bimbi e genitori, hanno festeggiato Niki con applausi, ghirlande colorate, sorrisi e una gustosissima torta. I suoi splendidi occhi scuri, che nonostante le difficoltà non hanno mai smesso di brillare, si sono illuminati ancora di più quando ha visto attorno a lei i suoi genitori, la sorella, i compagni di classe, le amiche di famiglia Giada e Greta, un’amichetta di catechismo e gli amici del cuore Nicolò e Davide. Tutto questo amore per lei è stato il regalo più grande.